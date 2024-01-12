年末影棚级人像轻旗舰出圈体验，vivo S18 Pro颜值与实力并存

【天极网手机频道】新年最佳礼物莫过于全新vivo S18 Pro，作为年度压轴之作，vivo S18 Pro携全新的“花似锦”配色惊艳亮相。不仅延续东方美学设计，还以X系列满分同款影像系统搭配影棚级柔光环、影棚级人像算法矩阵，改进了环闪，灯带更大、色温范围更广，并在智能色温调节的基础上做到了亮度自适应，定义人像新标准“影棚级人像”;除此之外，还将vivo X系列的蓝海电池引入麾下，在仅有7.45mm的机身下内置一块5000mAh的超大电池，可以说S系列史上最强Pro机型。



vivo S18 Pro

vivo S18 Pro的外观与vivo S18标准版相同，同样配有花似锦、青澈、玄黑3款配色，作为主打配色的花似锦为了让花元素在手机背板上完美绽放，首创的浮光雕花工艺以柔和长线和硬朗短线，在手机背板上精细刻画出花瓣栩栩如生的舒展动态。



vivo S18 Pro

同时，云锦玻璃工艺将超过400万颗微米级方形钻体精密地排列在不到掌心大小的手机背板上，既有内敛光泽，又还原了细腻平滑的云锦手感;后摄模组设计将水镜云窗升级为水光云窗，兼顾了秩序感、灵动感、舒适感，搭配全新的花似锦配色，尽显东方美学魅力。



vivo S18 Pro

vivo S18 Pro正面是一块6.78英寸120Hz朝阳护眼屏，全局亮度达到1200nits，局部峰值亮度达到2800nits，2800X1260的超高分辨率、10亿色臻彩显示、P3影院级广色域带来出色的显示体验。



vivo S18 Pro

影像方面，vivo S18 Pro前置搭载的是一颗5000万像素超光感人像镜头，F/2.0大光圈为暗光自拍提供了强大的硬件支持，AF自动对焦，自带“补光灯”，不再像以往在暗光下拍出的模糊效果，双柔光灯的加持，让人像1X看整体，通透有光泽感;2X看细节，皮肤纹理清晰，肤质更细腻，五官更立体。



双柔光灯



前置2X人像



前置1X人像

而且留意看的话，人像的发丝、配饰、衣角褶皱等细节，都能得到精细保留，不仅使人像虚化看上去更真实自然，成片所呈现出的观感也更加自然。轻微的虚化效果让人物与背景分离，使得人物主体更加突出，vivo还针对细节层面进行精准调整，最终呈现最好的人像效果图。

后置模组由5000万像素索尼仿生旗舰主摄+ 5000万像素旗舰级超广角镜头+ 1200 万像素专业长焦人像镜头组成。影棚级柔光环智能打光就算是再暗的环境也能以厘米级的精度实时检测人像距离远近智能调节柔光亮度，简单来说就是距离近时补光灯打下来会更柔和均匀，距离远时补光灯会照的更全更清晰更明亮。

vivo S18 Pro这颗主摄采用了拥有1.49英寸大底的IMX920传感器，能让画面更加纯净，加上自研的仿生技术，最高可以提高25%的画质纯净度;得益于高像素镜头，样张画面细节清晰锐利，色彩、亮度还原也非常接近人眼效果，没有丢失太多的细节;在白天光线比较充足的环境下，即便是远处建筑也可以很好还原我们人眼看到的颜色以及建筑线条的细节，整体观感非常自然。

vivo S18 Pro搭载天玑9200+旗舰芯片，这款旗舰芯的性能表现再上一个台阶，参数方面我们也不过多赘述，在游戏过程中画面并未出现卡顿现象，机身温度控制得也还不错。全系顶配16GB RAM+512GB ROM，内存扩容至高16+16GB，存储压缩至高节省50GB。不公平调度2.0，全力保障前台应用;创新首发虚拟显卡技术，重构安卓动效绘制流程，保障旗舰级流畅体验。



vivo S18 Pro

续航上全系标配5000mAh超薄蓝海电池+80W闪充组合，轻薄手机也有超长续航，在实际的充电测试中，默认超快模式充电下vivo S18 Pro可在43分钟左右完成充电，用户可以自行去设置默认超快模式充电。

加上OriginOS 4全新蓝海续航系统100多项省电优化，全面提升续航时间。值得一提的是，vivo S18 Pro的机身厚度仅7.45mm以及187.8g的机身重量，如此轻薄的机身下这样的续航配置也算是独一档了。

总结

整体来看，不论是还原繁花绽放的“花似锦”配色，还是把人像拍摄玩出新高度的影像系统，亦或是天玑9200+的旗舰级硬件配置，vivo S18 Pro在同级手机中可以说是较为均衡的选择。如果新年想要换购一部人像手机，vivo S18 Pro是个不错的机型。