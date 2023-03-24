华为P60系列预售秒罄，推出60天排队候补购机，锁定新一代爆款旗舰

【天极网手机频道】期待已久的全新华为P60系列正式发布，本次一共带来了华为P60、华为P60Pro和华为P60Art三款新机，华为P60 售价4488元起(8GB+128GB)，华为P60 Pro为6988元 起(8GB+256GB)，华为P60Art最低是8GB+512GB起步，售价8988元。

从价格来看，华为P60标准版与上代华为P50保持不变，P60 Pro相比P50 Pro涨价500元，P60 Art定位的是超大杯，售价8988元起，相比2020年发布的P40 Pro+(8+512G售价8888元)，仅相差100元，基本算是持平。对此，网友们各持己见，有人表示该定价不算“低调”，也有人认为还算良心，毕竟多项技术遥遥领先竞品。

先说说我的看法，4488元起的价格在我的预判之内，而无论是优雅的外观设计，还是领先业界的影像能力都让我感到惊艳。而从华为P60系列的预售情况来看，大多数人与我有着同样的看法，也意味着对新机的定价还算认可。

据悉，华为P60系列于昨晚正式开启预售，预售场面实在火爆，基本上架没几分钟就被抢光，不少没能抢到的网友发问：兄弟们，抢到华为P60系列系列吗？另外，在华为商城官网，除了全款预售的购买模式，两款新机还支持“60天排队候补”，官方表示，候补时间为预估，若提前产出将提前发货，相同商品的发货顺序由订单支付顺序决定，先下单先发货。

华为P系列一直以来主打美学设计和影像，时隔一年多，再次归来的华为P系列依旧以超前的外观设计和卓越的拍照水准为出发点，带来全面进化的美学设计、影像能力以及全场景智慧体验。

华为P60系列的外观设计，有部分人表示刚开始不太能接受，看久之后之后又觉得还挺美，从我的审美观点出发，华为P60系列的颜值还是挺在线的。相机模组采用凝光之眼设计，居中大圆镜头+旁边小镜头，屏幕采用四曲面，边缘有微微弧度，机身最轻197g+8.3mm，握持感很舒适和轻薄。尤其是洛可可白的配色我十分喜欢，因为是采用凝光贝母工艺，每台手机的花纹都是第一无二的，跟限量版的意思差不多。

影像也是华为P60系列不得不说的亮点。全系主摄是业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0 十档物理光圈智能可变，进光量相比iPhone 14 Pro Max提升191%，Pro版的长焦镜头换成了4800万像素的3.5倍变焦潜望式长焦，进光量比 iPhone 14 Pro Max多488%;同时，业界首发三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升 58%，还有业界首创超聚光夜视长焦，这下拍月亮更强了!

支持双向北斗卫星消息也是必须要拿出来说一说。可别小看这个功能，关键时刻能救命，不出意外，该项功能在一段时间内一定会是华为手机值得一提的亮点。其他方面，华为P60系列还对天线架构进行了深度优化，使信号质量大大提升，在轻薄的机身中还配备了4815mAh电池，66W有线充电，50W无线充电，支持IP68防水。

对比去年发布的华为mate50系列来看，刚刚登场的华为P60系列有许多升级的地方，比如拍照加强了，信号加强了，北斗功能加强了，尤其是P60 Pro和P60 Art两款机型，升级更加明显。

哪款机型更值得入手？我的建议是：平常喜欢拍照的可以入手标准版，对于暗光长焦有需求的则是推荐Pro以上版。