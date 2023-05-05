酷派高层人事调整：陈志辉出任中国区总裁

【天极网手机频道】据消息人事透露，日前，酷派集团内部公布一项新的人事任命，陈志辉先生已被任命为酷派集团中国区总裁，全权负责酷派在国内的市场运营和销售管理工作。

酷派集团中国区总裁陈志辉

据悉，陈志辉是酷派集团的资深高管，2005年加入酷派，曾在酷派集团多个业务部门担任要职，积累了丰富的市场运营和销售管理经验。他在公司战略规划、团队建设、市场拓展、产品研发等方面表现出色，为酷派集团的发展做出了重要贡献。

记者了解到，陈志辉在加入酷派前，曾在索尼爱立信移动通讯公司、中国普天太力通信科技有限公司、宝洁(中国)有限公司等知名跨国企业负责销售与市场工作，有丰富的销售管理及市场营销经验。

作为酷派中国区总裁，陈志辉先生将继续发挥自己的在市场运营及销售管理方面的优势，带领酷派团队在国内市场上取得更加优异的业绩。同时，他还将与酷派集团的其他高层管理者一起，全力以赴推动公司的战略升级和转型发展，为酷派集团在未来的市场竞争中赢得更加重要的地位。

消息人士透露，酷派集团全体员工对陈志辉先生的任命表示热烈祝贺，相信在他的带领下，酷派中国区将会取得更加辉煌的成就。