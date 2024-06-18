巅峰影像实力一如既往，华为Pura 70系列成追星一族的理想之选！

【天极网手机频道】6月16日，2024微博电影之夜如约而至，这是一个展示影视业荣誉，汇聚无数大牌明星的盛典，无论是众星亮相红毯仪式，还是颁奖现场都充满看点。

还记得在2023微博电影之夜上，华为P60 Pro以超聚光夜视长焦镜头革新了追星体验，现场诸多名场面都被清晰记录了下来。伴随着华为“P系列”焕新升级为“Pura系列”，华为Pura 70系列延续华为移动影像优秀基因，再次巩固“追星神器”称号，助力追星一族能如同专业摄影师，轻松捕捉到“爱豆”们的璀璨人生一瞬。

在微博电影之夜上，众多明星闪耀登场，穿过红毯，而想要定格明星们的灿烂瞬间，用一部华为Pura 70系列就够了。华为Pura 70系列搭载新一代超聚光影像系统，带来超大进光量。尤其是华为Pura 70 Ultra，其配备了业界首创的超聚光伸缩主摄，搭载1英寸大底，以及F1.6物理光圈，可满足不同场景下的进光量需求。

不止主摄，长焦摄像头还搭载业界潜望式长焦最大的F2.1光圈，基于主摄和长焦镜头的强悍实力，再加上还有业界首创的XD Motion运动引擎，赋能华为Pura 70系列“超高速风驰闪拍”全新拍摄体验，能够清晰记录下高达300km/h的疾驰瞬间。红毯上，群星们盛装出席，星光闪耀，无论是来回走动，又或是各种摆pose，华为Pura 70系列只需“咔嚓”一声，就能将明星的帅气和美丽瞬间定格。

微博电影之夜的现场光线环境复杂，但得益于华为Pura 70系列搭载全新超聚光微距长焦摄像头，从远方物体，到近处细节，都能带来清晰细腻的成像效果。也就是说，利用华为Pura 70系列不仅能捕捉到明星的妆造服饰，就连表情细节也能清晰可见，甚至在颁奖典礼现场，光线昏暗的情况下，也能凭借业界最大的长焦镜头进光量，清晰拍摄到领奖台上明星的高光时刻。

与此同时，华为Pura 70系列还带来了真实感人像拍摄技术和AI消除功能，不仅可以高度还原五官比例、头发等细节，还能巧妙地消除前景人群等干扰因素，呈现出更真实、更纯粹，又有氛围感的画面，真实还原被拍摄者的本身之美，轻松拍摄电影感大片。

作为一款革新影像与美学的旗舰，华为Pura 70系列不仅具备极致的影像实力，还拥有惊艳的外观设计。华为Pura 70系列采用别具一格的三角风向标设计，辨识度直接拉满，另在机身设计和色彩搭配上更是独具匠心，华为Pura 70 Pro+采用纳米织光工艺，与光织银的配色搭配起来，尽显现代摩登感，华为Pura 70 Ultra则带来了标志性的星芒纹设计，配以独有的XMAGE影像徽标，彰显独特的优雅与品位。正是这“一眼便识得”的外观设计，让华为Pura 70系列成为我们穿搭中的点睛之笔，也成为弄潮儿们必备的时尚单品。

华为在移动影像方面一如既往的强大，在去年的微博电影之夜盛典上，华为P60 Pro凭借不俗的影像能力，捕捉到了明星们的每一个精彩瞬间，通过超聚光夜视长焦镜头，让明星们的妆容和造型细节清晰可见。今年，华为Pura 70系列焕新而来，以超高速风驰闪拍、超聚光微距长焦实力再次突破移动影像边界，无论是面对群星璀璨的红毯现场、还是明星演唱会，都能带来极致的移动影像体验。

总而言之，华为Pura 70系列就是追星一族的理想之选!