iPhone 15 Pro支持USB 3.2，速度迎来质的变化，标准版再次无缘

【天极网手机频道】3月24日消息，据MacRumors报道，iPhone 15系列全系标配USB-C接口，而在决定传输速率的USB协议上，iPhone 15 Pro至少会支持USB 3.2，iPhone 15标准版支持USB 2.0。

众所周知，由于手机数据接口支持的USB协议不同，传输速率也会有很大差别。根据爆料，iPhone 15 Pro支持USB 3.2，那该款手机的传输速率基本能达到5Gbps，换算下来大概是500MB/s。作为对比，USB 2.0的传输速率只有480Mbps，算下来只有60MB/s，可以说差距非常明显。

为了让大家更好理解USB 3.2与USB 2.0传速速率差距有多大，我列举一个更直观的例子。假如我们现在需要用数据线传输一个600MB的文件，使用支持USB 3.2的手机基本一两秒就能搞定，但如果你的手机仅支持USB 2.0，那就需10来秒的时间，而且体积越大，差距就会越明显。

而令人遗憾的是，iPhone15系列中仅只有iPhone 15 Pro支持USB 3.2，iPhone 15标准版大概率依旧会使用USB 2.0。不过，对于这种做法笔者已经见怪不怪了，因为这种情况不是个例，在以往机型上就见识过苹果精湛的刀法。

有人会说，苹果这是为了削减成本而故意拒绝在iPhone 15整个系列中使用USB 3.2，而我认为这只是其中一部分原因，最根本的还是苹果想用这些差异配置拉开基础版和旗舰版的距离，迫使消费者购买配置更完善的旗舰版本。

事实上，iPhone 15 Pro系列与iPhone 15标准的差别还不止于此，苹果对其他方面也进行了精准的分级处理。爆料称，iPhone 15 Pro将会带来A17仿生芯片，标准版iPhone 15则配备A16仿生芯片，但只可惜，据海外爆料博主透露，由于台积电3nm的良率不理想，基于3nm的A17芯片最终可能无法达到最激进的性能目标设定。

iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 之间的差异可能还体现在这几个方面：iPhone 15 Pro将摒弃此前的不锈钢框架，改用最新的钛金属框架;高端版Pro系列将会支持Wi-Fi 6E;高端版Pro系列将会支持Wi-Fi 6E;Pro系列中将会配备8GB内存，标准版依然采用6GB内存;15 Pro将会配备上固态按键，带来静音键的全新升级;还有说法称，苹果将在 iPhone 15系列中最昂贵的型号Pro Max中加入潜望式镜头，该镜头将不适用于其他型号。

不得不说，苹果对于标准版和Pro版的区别对待，确实会引起部分消费者的不满，毕竟想要获得更全面的体验，只能花更多钱去购买更高版本。如果是你，你会选择哪款呢？