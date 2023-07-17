全新Hi nova 11正式发布：出彩影像、时尚外观，更懂年轻人的潮流手机！

【天极网手机频道】中邮旗下Hi nova品牌，深刻洞察年轻人生活与需求，凭借时尚大气的外观和实用强悍的性能，收获了一大批消费者的喜爱。现在，全新Hi nova 11也来了!

2023年7月17日，Hi nova举办了主题为“Hi nova 11和朋友们的出彩聚会”的新品发布会，推出旗下最新产品――Hi nova 11。全新Hi nova 11继承了Hi nova品牌设计的美学基因，带来全新的11号色，继续引领潮流风尚，并通过创新科技实现了影像能力、使用体验的再度进阶，进一步满足年轻人对次世代生活的追求。

搭载XD Portrait人像引擎，带来出彩人像摄影体验

移动影像技术发展至今，越来越多的年轻人开始用手机来记录生活中的美好。作为Hi nova系列的最新力作，Hi nova 11带来了创新突破的影像系统，前置后置全新升级，搭载XD Portrait人像引擎，通过全新的人像细节增强技术与光影重构技术，进一步提高照片的整体亮度和动态范围，带来优秀的人像摄影体验。

具体到影像参数上，Hi nova 11前置则为一枚6000万4K超广角人像镜头，最大可拍摄8960x6720像素自拍照，100°超广角拍照。在人像引擎的加持下，无论是自拍，还是合拍，人脸明暗过渡更加自然，明暗对比也更具层次感，并能还原真实妆容氛围，带来更自然、面部更精致的样片，让每一个人都出彩。

后置则配备了5000万超感知影像系统，带来专业人像、原色摄影、智能抓拍、智能追焦等强大能力。后置影像模组包括一颗5000万像素超感知镜头、一颗800万像素超广角微距镜头、激光对焦传感器及10通道色温传感器。在强大硬件及算法的契合下，拍人像、风景以及建筑等题材，无论是逆光、暗光，还是其他任何复杂场景，Hi nova 11都能将肉眼所见完美呈现。

这里单独跟大家说说Hi nova 11的智能抓拍和智能追焦两大功能。后置疾速抓拍功能可帮助我们抓拍家中一跃而起的猫咪、开怀大笑的孩子，绝对的动态抓拍利器;智能追焦功能则非常适合用来拍vlog，锁定拍摄目标后，焦点智能跟随主角，在人像识别和背景虚化算法加持下，人像虚化更为自然，对于喜欢拍小视频的用户来说这个功能简直不要太好用。

潮流时尚，极致轻薄

颜值至上的时代，尤其是年轻人在产品美学设计上有着更为强烈的需求。全新到来的Hi nova 11延续了该系列对于潮流时尚的理解，以引领潮流的美学设计，迎合了当下年轻人的审美。

色彩美学一直都是Hi nova的优势，Hi nova 11此次带来了全新的11号色，以及曜金黑、雪域白三款配色，11号色诠释了对于时尚美学的全新理解，彰显年轻人独特的个性，曜金黑和雪域白则显得低调雅致，可以满足当下年轻人对色彩的多样化需求。为提高辨识度，Hi nova 11的镜头模组还运用了“超级星耀环”与“星轨”的设计理念，营造出和谐感和对称感，使Hi nova 11不仅是手机，更是可以表达个性的时尚单品。

在视觉显示方面，Hi nova 11搭载了6.7英寸的120Hz柔性OLED直屏，分辨率为2412x1084，正面进一步压缩屏幕黑边，从而达到了93.4%超高屏占比，视觉体验更佳。该块屏幕还搭载了Display Turbo臻彩显示技术，支持HDR照片及视频高动态显示、P3广色域色彩管理、120Hz高刷和1440Hz PWM调光，让“彩、真、畅、晰“四个方面一步到位，还原自然流畅之美。

为了让Hi nova 11兼具轻薄感以及舒适握持感，则通过更先进的轻盈 工艺、3D技术叠层，让Hi nova 11实现整机减重10%，厚度减少16%，机身厚度仅为6.88mm，轻至168g;再配合圆角半径达11mm的R角设计，尽显极简之美的同时又带来了舒适的握持感。

性能敢突破，更有实力

全新的Hi nova 11聚焦当下年轻人的使用体验和痛点需求，在充电续航、游戏娱乐等方面也带来了进一步提升。

Hi nova 11在薄至6.88mm的机身厚度下内置了一块4500mAh大电池，搭载66W超级快充，支持Turbo充电模式，只需31分钟就能充满，哪怕晚上忘了充电，利用早上洗漱或吃早餐等碎片化时间，出门时也能有充沛电量，彻底解决续航焦虑。

游戏方面，Hi nova 11也带了诸多创新。通过搭载的创新游戏引擎，从SOC资源调度、GPU降负载、触控显示等多方面进行了全面优化，为玩家提供了出色的游戏体验。作为一款5G手机，Hi nova 11支持5G双卡网络、Wi-Fi 6增强以及四网协同，进一步提升用户的上网体验。

当手机成为出行必备品，Hi nova 11的“智感支付”和“智慧NFC”将为用户带来超乎想象的支付及外出体验。在支付场景当中，拿出手机解锁后即可触发智能识别，贴近扫码枪即可完成交易;基于智慧NFC功能，出门再也不必担心忘带各种门禁和卡，只需一刷即可通行。

全新登场的Hi nova 11，带来了更懂年轻人的外观设计、影像体验以及快充速度，可谓十分符合年轻用户的胃口。如果你对手机的外观设计有一定要求，且看重影像能力，那么Hi nova 11将会是你的换机首选。

Hi nova 11新品8GB+256GB售价 2799元，即刻开启预售，7月22日正式开售，欢迎大家在授权电商授权零售商抢购!