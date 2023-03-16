315晚会指出，恢复出厂设置难以彻底清除手机数据，这一步最关键

【天极网手机频道】随着数码电子产品迭代升级速度越来越快，我们家中的旧手机、旧电脑也跟着多起了，我大概算了下，我家大概有四部旧手机、两台笔记本。这些闲置下来的旧设备，大家其实都有想过拿去回收，但又担心手机里面的隐私数据被泄露，所以就只能放在家里吃灰。

无独有偶，昨晚央视315晚会报道指出：一键删除、快速格式化和默认不勾选“格式化SD卡和手机存储”等操作都不能完全将数据删除。也就是说，即便对手机进行恢复出厂设置也不一定彻底清除数据，看来我们此前的担心并非多余。为此也有不少网友感叹，还好没把旧手机拿去“换盆”!

据悉，315晚会记者也针对针对这一主题进行了街头采访。采访结果显示：有一部分人不会把将自旧手机放到二手市场上，主要担心里面还存在有一些隐私信息;同时，也有一些人认为，旧设备上存留的信息是很容易被删掉的，这些人表示在回收前直接把手机格式化，或者恢复出厂设置就可以了。

对此，315信息安全实验室展开了专门的测试。技术人员先用测试手机拍了一张照片，随后从相册中将其删除，再把最近删除中的照片也删除，然后将手机与电脑连接，在命令执行终端输入两条指令，刚刚删除的照片轻轻松松就被找回来了。显然，这样的操作方法就是没删干净。

那么问题来了，怎样才能把你想删除照片或文件彻底删除，同时还不会被人找回呢？很多人都认为格式化是删除数据信息的最终极手段，但技术人员表示即便是恢复出厂设置后的手机，通过一些指令还是能找回。不过，你只需在恢复出厂设置时是勾选上“否要清除音乐、图片和其他用户数据，请格式化SD卡和手机存储”，手机里面的照片就会彻彻底底被删除。

需要注意的是，有部分手机在恢复出厂设置时，是默认不勾选格式化SD卡和手机存储选项的，所以想让手机里的个人信息被安全删除就一定得勾上这条选项。而想要彻底清理电脑、硬盘里的文件及照片也要做到完全格式化，进行格式化时要去掉快速格式化勾选，这样才能保证数据信息安全删除。

看到这里，大家是不是对在角落吃灰的旧设备又燃起了希望，准备对其做彻底的清理之后拿去回收，减少一些损失。需要提醒大家的是，在对旧手机或电脑等设备恢复出厂设置时，一定要注意勾选彻底的清除存储数据，手里面的个人信息才会被安全删除。

当然，还需要提醒大家的是，在做数据清理前，如果是一些比较重要的文件信息一定要做好备份，不然清理掉之后就找不回来了。