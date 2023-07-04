安兔兔6月安卓手机性能榜出炉，vivo和iQOO“赢麻了”

【天极网手机频道】安兔兔6月安卓手机性能榜正式出炉，从榜单看目前所有芯片在骁龙8Gen3和天玑9300发布之前主要都以骁龙8Gen2和天玑9200+为主。

首先来看看安卓旗舰手机性能排行榜，位于榜首的是唯一一款搭载天玑9200+的vivo X90s以1619144的跑分成绩毫无意外的夺得了6月份安卓旗舰手机性能榜第一的名次，是一发布就登顶的机型，除了vivo X90s和iQOO Neo8 Pro是搭载天玑9200+旗舰芯之外，其余机型就全都是搭载高通骁龙8Gen2处理器，可见天玑9200+强悍实力。

vivo X90s搭载的天玑9200+旗舰芯采用第二代台积电4nm制程和新一代ARM V9架构，拥有行业最强的3.35GHz X3超大核以及3.0GHz A715大核，配合vivo X90s最高可选12GB大内存+512GB大存储组合，为用户带来顶配性能铁三角，让极致性能和流畅高帧游戏体验兼得。



vivo X90s

紧跟其后的分别是iQOO 11 Pro和iQOO 11，分别以1601066、1599322分的成绩排在第二位和第三位。作为vivo“亲儿子”，iQOO的所有机型配置基本不会差到哪里去，甚至会将最新的技术先放到iQOO上，就连vivo的产品可能都得先等等。iQOO 11全系搭载第二代骁龙8及自研芯片V2，高通骁龙8 Gen2处理器采用台积电4nm工艺制程的处理器能效比表现更加出色。相比全新一代新骁龙8，8 Gen2的CPU峰值性能提升35%, 能耗比提升40%;GPU峰值性能提升25%，能耗比提升45%，有效改善长时间性能释放时的发热与降频问题。配合UFS 4.0和LPDDR5X，让iQOO 11全系性能迸发出更加强悍的源动力。



iQOO 11系列

接下来的第四位到第十位分别是ROG 7 Pro、iQOO Neo8 Pro、红魔8 Pro+、OPPO Find X6 Pro、小米13 Ultra、一加手机11以及魅族20 Pro。

不过骁龙8Gen2领先版也快发布了，但要到7月上旬才会有搭载这款芯片的新机发布，所以想看看骁龙8Gen2领先版成绩的同学可以等下个月的排行榜单。

再来看看次旗舰这部分。次旗舰产品的处理器选择空间就比较大了，涵盖了骁龙7+Gen2、天玑8200、天玑8200 Ultra、天玑8100-Max、天玑8100等多款处理器，性能水平就相对比较均衡。

在一众搭载天玑芯片的机型中，搭载骁龙7+Gen2的Redmi Note12 Turbo和realme GT Neo5 SE两款机型是脱颖而出，分别以1151420分、1136824分位列第一和第二位。这两款机型都属于是这个价位段性价比非常高的手机，同样都是16+1TB的存储版本，就连售价都是一样的，所以两款机型都属于值得入手的那类，除了品牌不一样，操作系统不一样，大家可以根据自己的用机习惯去选择。

第三位是搭载了天玑8200处理的iQOO Neo7 SE，不得不说iQOO这一次是真的赢麻了，不管是旗舰手机还是次旗舰手机榜单前三位都有它的身影。iQOO Neo7 SE搭载的天玑8200处理器采用全新SoC八核构架，主频高达3.1GHz，性能彪悍且能效比出众，与增强版LPDDR5和超频版UFS 3.1组成“性能铁三角”，辅以全覆盖立体散热系统，安兔兔跑分高达90万分，堪称同级最强。



iQOO Neo7 SE



接下来的第四位到第十位分别是vivo S17 Pro、小米Civi 3、Redmi Note12T Pro、Redmi K60E、一加Ace竞速版、OPPO Reno9 Pro 5G以及realme GT Neo 3。虽然天玑8200处理器是很不错，但对比骁龙7+Gen2就有点不够看了。

整体来看，vivo和iQOO可以说是6月份旗舰市场最大的赢家，不过接下来还有更强的搭载骁龙8Gen2领先版的机型要登场，不知道7月份的表现会如何，大家可以期待一下。