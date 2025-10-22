【天极网手机频道】10月21日，荣耀与比亚迪在深圳签署战略合作协议。双方将依托荣耀车联解决方案与比亚迪 DiLink的全新一代智慧生态，以“人”为核心，基于用户智慧出行场景的需求，带来更智能、更个性化的出行体验。

在荣耀终端股份有限公司CEO李健与比亚迪集团董事长兼总裁王传福的共同见证下，荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞与比亚迪集团高级副总裁兼汽车新技术研究院院长杨冬生代表双方签署协议，正式开启智慧出行深度合作新篇章。

荣耀与比亚迪此次战略携手，不仅是两家科技企业在技术与生态层面的深度协同，更是对未来智慧出行形态的前瞻性布局，本次合作将聚焦核心技术与功能落地、渠道生态与用户权益、联合传播与用户触达三条主线纵深推进。

在核心技术与功能落地层面，双方将持续深化跨端生态融合、AI Agent融合、高精度蓝牙车钥匙等领域合作以推进技术迭代;在渠道生态与用户权益层面，依托荣耀车联能力与比亚迪智慧生态，双方将构建“产品共展+数据共营”的渠道合作模式，实现平台级权益互通;在联合传播与用户触达层面，围绕车型发布会与机型发布会等重要节点，双方将协同开展创意营销、联合发布与用户运营，探索更多元的传播形式。

双方的合作由来已久，自2023年起，荣耀与比亚迪在手机NFC车钥匙领域实现技术突破，比亚迪车主可使用荣耀手机轻松完成车辆解闭锁操作。至2024年，合作进一步扩展至车载快充场景。2025年，双方基于手车互联技术底座深化协同，腾势品牌首先接入荣耀车联系统，同步陆续覆盖比亚迪全系品牌，实现跨端交互与服务的无缝流转。

荣耀终端股份有限公司CEO李健在签约仪式上表示：“荣耀始终秉持‘以人为本，科技与人文结合，最大限度释放人的潜能’的愿景。此次与比亚迪携手，正是我们在 AI 时代开启的全面战略合作，而智慧出行是双方现阶段的关键战略落子。未来，双方将围绕技术共研、产业互补、生态共建深度协同，让全场景智慧体验无缝融入每一次出行，为用户打造高端化、智慧化的出行体验，共创智慧生活的新范式。”

此次战略合作不仅是荣耀与比亚迪在技术与资源层面的深度融合，更是智慧出行领域一次重要的创新实践。未来，双方将持续以用户需求为中心、以AI技术为驱动，持续深化手车互联、数字钥匙等领域的合作，推进创新功能模块的迭代与应用，全面提升车辆使用场景的安全性及便捷体验。同时也为中国智慧出行生态的演进注入新动能，助力行业迈向更成熟的发展新阶段。

值得关注的是，即将于10月23日举行的2025荣耀全球开发者大会暨 AI 终端生态大会，将成为展示双方合作成果的重要窗口。当前传统服务与硬件生态正被AI重构，荣耀将基于HONOR AI Connect平台，打造以人为中心的AI场景化生态解决方案，促进全场景智慧体验向更深层次发展。