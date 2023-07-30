2023 vivo影像盛典特别活动揭幕 光学、算力、算法三大技术升级

【天极网手机频道】7月30日，2023 vivo影像盛典特别活动正式召开，公布vivo在影像技术及文化领域的最新探索成果。围绕光学、算力、算法三大技术底座，vivo重磅发布全新6nm制程自研影像芯片V3和算法矩阵，对外分享AIGC最新成果，并携手蔡司推出符合全新标准"Vario-Apo-Sonnar "的长焦镜头等重大技术成果。同时，2023 vivo影像加手机摄影大赛最终结果也正式揭晓，由印度尼西亚摄影师Jiehan Herry Saputro拍摄的作品《让我飞吧》摘得年度最佳作品桂冠。

vivo影像副总裁于猛、vivo影像产品高级总监李卓、蔡司消费光学品类管理 销售及营销负责人Sebastian Doentgen、vivo影像产品规划专家张焱、影像艺术家高远、影像艺术家段岳衡、FIRST青年电影展创始人宋文以及蔡司摄影专家Bertram Hoenlinger出席了此次影像盛典特别活动。

vivo影像副总裁于猛 活动现场发言

vivo影像副总裁于猛表示：“打造‘人性化的专业影像’是vivo一直追求的影像理念。为此，vivo不断夯实技术基础，特别构建‘比肩专业影像设备、比肩专业摄影团队、比肩专业后期’的影像目标，只为实现‘还原眼之所见，超越眼之所见’的用户体验，将专业的影像能力赋予每个人。未来，vivo也会继续与用户一路同行，通过影像技术帮助大家记录变迁、留存记忆、传递感动。”

作为深耕影像领域十年的手机厂商品牌，vivo始终以用户导向的产品体验为原点，秉承自主创新和联合创新两大战略，致力以卓越的移动影像技术创新回应“人人都是创作者”的时代。从引领行业的自研影像芯片和算法发布，到携手各行业领域巨头积极拓展移动影像的创新边界，vivo不断发力日常生活细分场景，完善自身影像技术优势，稳步提升用户的使用体验。

进一步加强自主创新，重磅发布自研芯片V3及影像算法矩阵

本次活动上，vivo全新发布6nm制程工艺自研影像芯片V3，配合全新设计的多并发AI感知-ISP架构和第二代FIT互联系统，能效比相比上代提升了30%。V3影像芯片可以为用户带来电影级焦外散景虚化、全自动主体焦点检测和切换、电影级肤质优化和电影色彩处理等4K电影人像模式的超级体验。其强劲的技术实力，让vivo成为安卓首家可实现4K电影人像视频，以及安卓首次4K级拍后编辑功能的手机厂商。

vivo发布全新6nm制程工艺自研影像芯片V3

除自研芯片升级外，vivo还全面构建了从技术到场景的复合算法矩阵，其中包含一大引擎和两大系统。全新的vivo原像引擎VOIE(vivo origin imaging engine)，从超清画质、臻彩还原、算力加速三个子模块全面提升vivo底层基础算法能力，对画质、色彩影调和算力进行升级。同时，vivo基于“真实世界-成像系统-后处理算法”的移动影像理论体系，结合人像和夜景的核心用户场景，打造了超感人像系统及苍穹夜景系统两大影像系统，不断夯实vivo在人像和风光上的底层技术积累，持续引领计算摄影时代。

vivo算法矩阵

再度深化联合创新，共建繁荣的影像生态系统

vivo通过与高校和企业的联合创新，共同为用户打造伟大产品。在高校层面，vivo与浙江大学、苏黎世联邦理工大学等海内外高校，进行AI前沿网络设计、画质等基础前沿理论和技术的探索。在企业层面，vivo同样与各方伙伴保持着密切合作。早在X50 Pro+上，vivo首发了三星GN1。X80系列，vivo与联发科进行了深入合作。在X90系列，vivo联合索尼推出VCS仿生光谱技术，未来也会在双层晶体管像素堆叠以及高动态HDR 等技术深入合作。而在X Fold2上，vivo与高通8Gen2进行双芯联动，实现了4K芯片级“夜视仪”效果。

在众多的合作当中，vivo不断加强与光学领域市场领导者蔡司的长期深度合作，在蔡司光学镜头、蔡司T*镀膜、ZEISS Look等方面不断迭代，共同引领行业突破研发壁垒。

vivo和蔡司持续进行全新的镜头设计探索，推出符合全新标准"Vario-Apo-Sonnar"的长焦镜头。Vario-Sonnar作为一款紧凑型光学镜头设计，具有出色的成像质量、卓越的锐度和大光圈，结合首次应用于移动影像系统的APO设计，可大幅提升手机的变焦质量。此长焦镜头还采用浮动镜组技术，具备极高的解析力和对焦能力。其如奶油般的虚化效果，可以进一步凸显拍摄主体，可以实现长焦风光摄影、微距拍摄、长焦特写人像的拍摄，兼顾用户对于长焦及微距拍摄的多元诉求。

vivo与蔡司共同推出符合"Vario-Apo-Sonnar"标准的长焦镜头

源于1935年蔡司获得的防反射涂层技术专利，T*镀膜自此不断发展，赋能在极为苛刻的摄影场景的内容创作，是蔡司的标志性技术 ，在联合研发的X系列主摄里，搭载蔡司T*镀膜，助力vivo有效解决夜景、强逆光及复杂光源下镜头的鬼影表现，让照片更加清晰。新一代vivo X90 Pro+主摄全P镜片则采用ALC镀膜技术，其单镜片反射率较上一代降低了42.8%。为进一步抑制炫光和鬼影产生，全新升级的蔡司T*镀膜将搭载Multi-ALD技术，并将配备在下一代vivo X系列旗舰机型主摄上。其镜片中心反射率将由0.2%下降至0.1%，较上一代ALC镀膜，反射率降低50%，从而带来更清晰的画面表现。

全新升级的蔡司T*镀膜搭载Multi-ALD技术

vivo和蔡司围绕ZEISS Look进行了产品共创，联合复刻蔡司经典镜头虚化风格，推出蔡司Biotar风格虚化、蔡司Cinematic风格虚化、蔡司Cine-Flare耀斑人像等多种风格的蔡司镜头包，让用户在手机上也能体验到专业摄影镜头独特的虚化效果。为了满足专业用户的追求，双方还联合推出蔡司自然色彩，真实、准确还原眼之所见。

ZEISS Look

除产品创新上的深度合作，vivo还致力与蔡司展开更加多元化的广泛合作，如共同参与2022年中国国际进口博览会，及联合举办2023vivo影像加手机摄影大赛，让更多用户通过具备尖端影像技术的智能手机享受创作的快乐。

深入打造专业人像与极致夜景，不断赋能专业影像体验

作为vivo影像的主力赛道，vivo一直进行人像专业拍摄能力的建设。从vivo X30系列50mm专业人像镜头开展系统性的人像探索，到vivo X90 Pro+“真”光学三焦段人像引领行业的人像表达，vivo始终以“手机人像大师”为目标，在人像专业拍摄领域持续沉淀，并结合vivo自身硬件能力不断升级超感人像系统，形成“人物清晰质感、肤色光感自然、虚实渐进有度”的vivo特色人像风格，将用户喜爱的人像风格带到智能手机当中，带来更智能、更清晰、更美丽、更突出的照片效果。

除了在传统人像赛道的持续探索，vivo也积极投身未来影像及3D人像技术研发，并在人像3D重建感知和虚拟内容两个全新技术方向进行创新和尝试。为此，vivo建立重庆3D影像实验室，搭建影视级光场系统，可重建出“毛孔级”人体3D模型，实现虚拟环境下具有更强真实感的高保真渲染视效。配合历史产品的底层数据支撑及以人脸、人体和手势为核心的三大人像3D感知算法能力储备，该系统能对人脸面部表情、人体姿势动作和手势交互感知进行精准捕捉和驱动。

vivo全新超感人像系统

立足于人像3D重建感知能力，vivo叠加AIGC算法，致力打造生成式人像风格、生成式人像编辑和多种人像AR特效这三大应用场景。其中，生成式人像风格能让用户通过vivo手机即可拍摄出虚拟与实景结合更为自然的照片，实现“足不出户拍出四季人像大片”的人性化体验。而生成式人像编辑则能通过纹理重建与光照估计算法等技术，让用户基于自身喜好对光照、年龄、发型、表情等内容进行重新编辑。此外，基于稳定的移动端人像3D感知技术，vivo还提供多种人像AR特效，持续激活用户的创作热情。

影像艺术家高远现场分享

在风光拍摄及夜景成像方面，vivo在画质、影调、色彩三大方面进行稳步升级。

为给用户呈现更加清晰的画质，实现夜景创作自由，vivo依托苍穹夜景系统构建了先进的画质解决方案，能实现全焦段的超级夜景。其升级版SuperRAW技术，也将支持所有后置摄像头，能够全焦段满足用户对于更加广阔的夜景后期调整需求。

全焦段超级夜景展示

在影调和色彩上，vivo也不断发力，致力呈现充满氛围感的夜景效果。以vivo原像引擎VOIE为基础，全新苍穹夜景系统重点引入了臻彩夜景模型，可基于百万张夜景照片进行AI学习，并针对夜景场景自行实现影调和色彩调整。全链路的夜景HDR功能，在明暗光线对比强烈的夜景场景下，能够大幅优化预览、拍摄、显示等环节的整体观感，给用户带来效果璀璨的夜景氛围大片。此外，全新升级的XDR Photo 2.0，针对夜景高动态高饱和的人造光源，加入了高光色彩保护机制，在改善高光过曝的同时，不影响该光源的色彩表现，保留夜景氛围感。

作为业内唯一一家参与HDR照片IOS国标制定的中国企业，vivo未来将携手Adobe、Apple、Google等头部公司，针对不同设备HDR照片显示存在差异这一问题推出更多解决方案。

色彩的精准表达对于影像创作至关重要，但单一的色彩风格却无法满足用户的多样化需求。因此，vivo在备受用户喜爱的vivo鲜明色彩和给专业摄影师更多后期空间的蔡司自然色彩这两大色彩风格基础上，从极具代表性的胶片和大师摄影作品中汲取灵感，不断调教，率先在vivo旗舰产品X90s上推出了浓郁细腻又充满个性的vivo质感色彩。vivo质感色彩推出后，得到Alex Webb等专业摄影大师及许多用户的认可和喜爱。为了更好地满足用户诉求，vivo X Fold2和X Flip以及X80系列将在9月升级vivo质感色彩。

影像艺术家段岳衡现场展示

以技术更迭推动影像文化实践，2023vivo影像加手机摄影大赛结果公布

作为移动影像领域的引领者，vivo始终以“人性化的专业影像”的影像理念，赋能更多人通过影像记录和表达，享受移动影像的创作乐趣。近年来，vivo通过开展影像加手机摄影大赛、FIRST超短片大赛等一系列人文影像活动，鼓励“关注当下，赞美日常”，回应“人人都是创作者”的时代。

2020年，vivo开启首届影像加手机摄影大赛，至今已有全球40余个国家和地区的vivo用户参与其中，累积征集近百万张作品。本次影像盛典特别活动上，2023vivo影像加手机摄影大赛获奖名单重磅揭晓，参赛摄影师Jiehan Herry Saputro、江鑫源凭借作品《让我飞吧》、《戏梦》分别斩获“年度最佳作品”、“蔡司专业影像奖”，摄影师马晨、魏冬凭借作品《蓝冰之眸》、《生活的张力》获得“X90系列最佳影像奖”。在活动现场，vivo也分享了一组特别作品《一堂山里的摄影课》，讲述了两个女孩的人生因为摄影而改变的故事，为影像所能抵达的远方写下了新的可能。

年度最佳作品：Jiehan Herry Saputro《让我飞吧》

在手机视频领域，vivo联合FIRST青年电影展，推出行业首个超短片竞赛单元。从2020年至今，vivo × FIRST超短片大赛累计收到41,548份作品。其中，由手机拍摄的投稿作品比例，已从第一年的21%攀升到今年的58.44%，通过便携的移动设备进行影像创作，逐渐成为更多创作者的选择。曾入围戛纳电影节的导演申迪凭借《宝儿》荣获vivo手机最佳创作奖，这部作品全部由vivo X90 Pro+拍摄而成。

未来，vivo将继续以用户需求为原点，借助专业影像技术增益每一位普通创作者的拍摄体验，丰富移动影像创作生态与内涵，秉承“科技用心，影像从心”的初心，让“人性化的专业影像”普惠更多大众创作者。