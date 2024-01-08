　　摄影的技术自觉与审美觉醒，Find X7 Ultra细腻影调体验

【天极网手机频道】众所周知，手机摄影技术已经发展到了一个相对稳定的阶段，但是由于手机硬件的限制，想要和相机去比进光量，虚化，是不现实的。所以在手机摄影这个领域，算法就显得格外重要。

OPPO一直都是行业内移动影像的引领者，在许多公开场合都表示将会率先觉醒对移动影像的技术与美学关系平衡的探索，并确定以审美牵引计算摄影，由算法定义硬件需求，引领移动影像进入美学驱动的新时代。

OPPO Find X7系列的发布，也让计算摄影再一次来到了一个新的高度，也代表着让手机和相机走到了全新的分水岭。小编也是使用了这部手机将近一周时间，可以说OPPO Find X7 Ultra未来一定会成为专业摄影师最轻便的那台专业相机，也可以成为摄影爱好者入坑的第一合相机，我们还是来看几张样张。

从照片不难发现，OPPO 让移动影像通过计算的方式呈现照片本该有的空间感、立体感和临境感，并且还尊重客观的光影规律使得照片自然，并没有从出现那种计算过度的情况。如果你使用过哈苏相机，那么一定会爱上使用OPPO Find X7 Ultra拍照的感觉。

手机所承载的是移动影像的未来，只有让手机技术与相机审美融合，创作数百亿的作品之后，让移动影像更加自成一派的独立美学。OPPO Find X7 Ultra带来的是媲美专业单反相机的影像体验，并且让那些不懂拍摄的用户，也可以让自己成为自己心中的“摄影大师”，这一点更是让我感到十分敬佩。