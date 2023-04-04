三月新品手机盘点：OPPO Find X6成最具性价比旗舰

【天极网手机频道】三月的手机市场，新品手机同样层出不穷，旗舰机细分市场同样也涌现了不少新品。其中，最具代表性的当属荣耀Magic5系列与OPPO Find X6系列。今天，就让笔者带你来盘点一下三月份发布的这两款新品旗舰，看看哪款最值得购买。

OPPO Find X6系列

OPPO Find X6系列主要包含两款机型，分别为OPPO Find X6、OPPO Find X6 Pro。具体来看，OPPO Find X6提供雪山金、飞泉绿、星空黑三款简约配色，搭载天玑9200、6.74英寸1.5K AMOLED曲面屏、4800mAh电池以及80W超级闪充等多项配置，是一款兼具颜值与实力的标准旗舰机。同时，在影像方面，OPPO Find X6配备5000万像素IMX890广角镜头、5000万像素IMX890长焦镜头、5000 万像素JN1超广角镜头，三个高素质镜头加持下，其影像效果在同价位产品中具备不小的优势。

OPPO Find X6 Pro则提供大漠银月、飞泉绿、云墨黑三款潮流配色，搭载第二代骁龙8移动平台、6.82 英寸2K AMOLED曲面屏、5000mAh电池以及100W超级闪充等多项配置，整体素质相比标准版均有所提升。至于影像方面，OPPO Find X6 Pro配备的是5000万像素IMX890一英寸大底广角镜头、5000万像素IMX890长焦镜头以及5000 万像素IMX890超广角镜头，感光面积更大，影像体验同样有所提升。

我们针对这两款机型进行对比，外观设计上，标准版由于没有采用撞色拼接设计，视觉上一体性会更强，同时由于工艺问题，机身重量也会更轻。基础配置上，Pro版本的综合性能体验会更为出色，在一些高负载的极限场景中，会有更加稳定流畅的性能表现，同时充电与续航能力也更为优异。至于影像，由于将长焦镜头下放至标准版，Find X6的影像体验无限接近Pro版本，刷新了大众对于旗舰机标准版的认知。

荣耀Magic5系列

荣耀Magic5系列则分为荣耀Magic5、荣耀Magic5 Pro以及荣耀Magic5至臻版三个版本。其中，荣耀Magic5 Pro与荣耀Magic5至臻版的配置基本一致，仅在外观设计上有所差异。具体来看，荣耀Magic5 Pro提供勃朗蓝、苔原绿、珊瑚紫、燃橙色、亮黑色四款时尚配色，搭载第二代骁龙8移动平台、6.81英寸2K OLED曲面屏、5450mAh大电池以及66W快充等配置，整体性能与续航能力在市售的旗舰机中优势比较突出。

影像方面，荣耀Magic5 Pro采用“5000万像素广角摄像头+5000万像素潜望式长焦摄像头+5000万像素超广角摄像头”后置三摄影像模组，主打鹰眼相机，快门拍摄与成像速度均领先行业，影像体验俱佳。

至于标准版的荣耀Magic5，与Pro版本的核心配置基本没有差别，搭载第二代骁龙8移动平台、6.73英寸1.5KOLED曲面屏、5100mAh大电池以及66W快充等配置。影像方面，荣耀Magic5则搭载5400万像素广角摄像头、3200万像素长焦摄像头、5000万像素超广角摄像头，影像体验同样不差。

荣耀Magic5系列的三款机型，由于核心配置差距不大，日常的综合性能体验并不会拉开太大差距。相较于标准版，Pro版本更多的优势在于影像方面，镜头素质、覆盖焦段均优于标准版，丰富化的影像玩法会让用户的体验更加优异。

购买建议

荣耀Magic5 8 +256GB售价3999元，12+256GB售价4499元，16+256GB售价4699元，16+512GB售价4999元;

荣耀Magic5 Pro 8 +256GB售价5199元，12+256GB售价5699元，16+512GB售价6199元;

荣耀Magic5至臻版16+512GB售价6699元;

OPPO Find X6 12+256GB售价4499元，16+512GB售价4999元;

OPPO Find X6 Pro 12+256GB售价5999元，16+256GB售价6499元，16+512GB售价6999元。

综合配置与价格来看，OPPO Find X6是这几款新品旗舰中最具性价比的产品，其外观设计、性能配置、充电续航以及影像参数，均有着不错的表现，尤其在影像方面，长焦镜头与暗光长焦技术的加持，让其影像体验直追高端旗舰。如果对于性能的追求并没有很极致，那么在同价位产品中，OPPO Find X6是最好的选择。当然，笔者建议，在购买时还需考虑预算、内存版本以及系统体验等差异，以自己日常的使用习惯为主，避免盲目购买影响综合体验。