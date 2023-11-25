OPPO Reno11 今日火爆开售，全款预定量达上代280%

【天极网手机频道】OPPO Reno11 于 11月25日 10 点全面开售，2499 元起售。Reno11 全网全款预定量再创新高，已达到 Reno10 的 280%。

OPPO Reno11 全网全款预定量同比上代280%

Reno11 搭载单反级人像摄像头，完整继承 Find 系列旗舰影像算法，配合业内首创的幸运宝石设计、百万影像算力旗舰芯片和超流畅 ColorOS 14 系统，打造超级标准版。

Reno11 提供 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB 三个版本，拥有月光宝石、萤石青、曜石黑三款配色。即日起，用户可在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道购买，首销购机，可享四年电池保。更多新品信息及优惠活动，可前往 OPPO 商城查看。

Reno11 完整继承了 Find X系列的旗舰影像算法，可以计算出人物主体、光线与环境间的真实光影关系，用光影冲破平面的束缚，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，获得与 Find X 系列高度一致的色彩、影调和质感，告别传统人像拍摄假白、假亮、假面的失真效果。

Reno11 携全新幸运宝石设计，融入尖端处理技艺，带来潮流风格的再度进化。708颗饰钉源自经典腕表设计元素，随处绽放夺目光彩。

Reno11搭载四年超耐久大电池，可在正常使用四年后保持电池容量不低于 80%，为流畅体验提供耐久保障。Reno11 的四年超耐久大电池还支持极寒模式，可在低温户外环境中高效充电，即便在零下 20℃ 的极寒环境也可预热充电

Reno11 还率先搭载超流畅的 ColorOS 14，内建的超算平台全面升级，提供稳定流畅体验，可使 Reno11 的天玑 8200 旗舰芯片首次以 120 帧的超高帧率运行王者荣耀，带来更为畅快的娱乐体验。