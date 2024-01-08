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优雅精致 OPPO Find X7 Ultra高端旗舰彰显大气

2024-01-08 17:08:20 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】今日，OPPO Find X7系列正式发布，其中的 Ultra超大杯版本将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计，同心圆弧融汇至美。下面这篇文章就让我来带大家了解一下，OPPO Find X7 Ultra的三个不同配色。

　　优雅精致 OPPO Find X7 Ultra高端旗舰彰显大气

  首先是素皮拼接材质的海阔天空，OPPO的设计师以干里快哉风简洁的意向描绘自由的氛围，通过素皮材质和玻璃材质相互搭配，创造出了一种营造观沧海的心境。此外，还在这个配色上利用了CMF 的搭配，使得整部手机的形象更加轻盈。最后，大荔枝纹的皮革搭配银色质感的晶格表盘以及珠光白玻璃，这种细腻的亮白色有一种轻快且奢华的感觉。

  大漠银月配色一直是Find系列的标志性配色，这一代的OPPO Find X7系列依旧是保留了这个配色，但是通过表盘质感和皮革色感的提升，提高了整个产品的质感。此外，皮革颜色饱和度相比上一代产品也有些许不同，以大漠孤烟直的意象与整体临境设计语言相呼应。

　　优雅精致 OPPO Find X7 Ultra高端旗舰彰显大气

  最后这款配色的名字叫做松影墨韵，其设计灵感来自“日月之行，若出其中”这句典故中。其实我很能理解OPPO这种想要打破“中式审美”先入为主的标签，这款配色上我看到了更加写意和精神层面的“中式写意。通过AG 砂效和金属油墨的调和，在玻璃上打造出了一种出色的金属感，素皮材质有运用了中轴对称的中正压缝线设计，打造更好的握持体验，彰显领袖风范。

  以上就是OPPO Find X7 Ultra的三款不同配色了，不知道你更喜欢哪一种呢？目前OPPO Find X7系列已经正常开启预售，如果你也对这款手机感兴趣，可以去OPPO官方商城选购哦。

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