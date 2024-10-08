OPPO K12 Plus 10月12日即将来袭：雪峰白、玄武黑两款配色

【天极网手机频道】10月8日最新消息，OPPO官方微博连发三条动态，为OPPO K12 Plus系列开启预热。微博原文如下：

从宣传图片中不难看出，此次的OPPO K12 Plus主推两种配色：素雅、坚韧的“雪峰白”和深邃稳重、刚毅天成“玄武黑”，从海报宣传图中不难看出，“雪峰白”配色后盖的还有如同大理石的纹理设计，两款配色的后盖也保持着OPPO K12的环闪设计。与今年四月发布的OPPO K12相比，新增了雪峰白配色，取而代之了“青云”配色。

在官方微博宣传中，还将OPPO K12 Plus称之为“既是千里马，也是游戏小钢炮”，从中不难推断，OPPO K12 Plus在续航和性能方面都将有着不错的升级，于今年四月发布的OPPO K12的处理器和电池容量分别为骁龙7Gen3和双电芯串联的5500mAh，具体参数表现敬请期待吧!此次的新机OPPO K12 Plus将于10月12日下午14:30发布!届时天极网也将第一时间带来关于OPPO K12 Plus的图文评测。