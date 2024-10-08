您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

OPPO K12 Plus 10月12日即将来袭：雪峰白、玄武黑两款配色

2024-10-08 10:35:54 作者：

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】10月8日最新消息，OPPO官方微博连发三条动态，为OPPO K12 Plus系列开启预热。微博原文如下：

OPPO K12 Plus 10月12日即将来袭：雪峰白、玄武黑两款配色


  从宣传图片中不难看出，此次的OPPO K12 Plus主推两种配色：素雅、坚韧的“雪峰白”和深邃稳重、刚毅天成“玄武黑”，从海报宣传图中不难看出，“雪峰白”配色后盖的还有如同大理石的纹理设计，两款配色的后盖也保持着OPPO K12的环闪设计。与今年四月发布的OPPO K12相比，新增了雪峰白配色，取而代之了“青云”配色。 

OPPO K12 Plus 10月12日即将来袭：雪峰白、玄武黑两款配色

  在官方微博宣传中，还将OPPO K12 Plus称之为“既是千里马，也是游戏小钢炮”，从中不难推断，OPPO K12 Plus在续航和性能方面都将有着不错的升级，于今年四月发布的OPPO K12的处理器和电池容量分别为骁龙7Gen3和双电芯串联的5500mAh，具体参数表现敬请期待吧!此次的新机OPPO K12 Plus将于10月12日下午14:30发布!届时天极网也将第一时间带来关于OPPO K12 Plus的图文评测。 

OPPO K12 Plus 10月12日即将来袭：雪峰白、玄武黑两款配色

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

最新资讯

OPPO K12 Plus

热门视频

与Mac mini 初次体验Mac OS

新品评测

魅族Lucky 08「邂逅」AI新想象
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录