潮物再起！iGame Ultra家族产品上市，潮客新选择

【天极网手机频道】iGame Ultra系列显卡自发布以来，便以其大胆的波普艺术风格运用广受好评。纯白的主色搭配多种角度的渐变彩色工艺极具辨识度，成为显卡市场上一道独特的风景线。现iGame再接再厉，于双十一发布了更多属于Ultra系列的硬件产品，其中便包含了主板、内存与机电散三大件。与iGame Ultra显卡一起，组成了完整的家族生态链。

iGame Z790D5 Ultra

iGame Z790D5 Ultra是为个性鲜明的高端游戏玩家打造，整体运用了波普艺术风格设计，透过波普冲击波冲破次元壁，把波普潮流艺术带到电脑硬件中，主板采用18+1+1相供电设计，其中核心为90A高规格DrMOS，拥有4条支持双通道7800+MHz(OC)的合金加固DDR5内存插槽，超高规格的潮流性能旗舰配合ULTRA家族系列产品打造风格统一的ULTRA“全家桶”主机。

iGame DDR5 16G*2 6800 Ultra W

目前iGame系列首款DDR5内存，采用了原厂精选的海力士A-die颗粒，频率来到了6800MT/s， 时序则低至CL34，在手动的情况下也是拥有非常强悍的超频能力，兼具性能与颜值。马甲处则融入了Ultra风格的幻色渐变工艺，在点亮的情况下可凭借内存自带灯效反射出更多不同角度的灯光，实现多色共普，打造出让人眼前一亮的玩灯沉浸感。

iGame C23A Ultra W

波普风格最为强烈的Ultar产品那必定是机箱了，作为平台的载体，机箱不单只承载着硬件，同时也是展示个性的主要配件。此次iGame C23A Ultra W运用了大面积Ultra图腾进行装饰，能够与家族产品形成强烈共鸣。无论是前面板的iGame深渊镜还是箱体内部的Ultra图腾灯板，都能为用户的波普风装机更添潮流属性。而回归机箱本体，iGame C23A Ultra W能够支持360冷排安装，背部自带理线挡板，各个细节的模块化设计，都能让用户获得更好的装机体验。

iGame LQ360 Ultra W

散热器上将有一体式水冷的加入，此次Ultra家族产品将由iGame LQ360 Ultra W为用户提供安静且高效的散热体验。纯白色主体与Ultra整体保持一致，同时冷排处也使用了幻色丝印作为点缀。并且冷头同样采用iGame深渊镜设计，与机箱前脸形成强烈呼应。冷排风扇则用的是iGame F12025 Ultra W无光风扇，提供安静且澎湃的散热风道，并且风扇也会以单品的方式进行售卖。

iGame P850G Ultra W

电源作为平台的心脏当然是不能怠慢，此次iGame Ultra家族打造的是一颗ATX 3.0规范，并且提供十年质保的iGame P850G Ultra W电源。这款电源采用Intel ATX 3.0规范打造，配备了PCIe 5.0接口，能够与40系显卡直连，无需外接显卡转接线。全日系固态/电解电容的用料，稳定扎实。而在外观上电源肯定也少不了Ultra的幻色丝印，并且机箱电源仓进行镂空设计，电源也同样能够个性起来。

iGame Ultra系列有着非常鲜明的特点，是能让人过目不忘的潮客硬件。如今除了显卡以外，推出的家族性产品更是让这种波普潮玩的风格更加深入人心。如果说市面上常规的工业风、赛博风已经无法打动你，那么不妨尝试下iGame Ultra这股新鲜活力的波普风，玩出不一样的硬件花火。目前Ultra家族产品以登录京东、天猫、抖音等各大电商平台，双十一期间在微信小程序【七彩虹商城】下单，还可赠送白U专属鼠标垫与商城下单福利活动，想要升级电脑的，千万不要错过此次宠粉活动啦!