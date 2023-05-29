5月最值得关注的新机，OPPO Reno10系列领衔

【天极网手机频道】要说到今夏最火的影像手机之一，那就不得不提刚刚发布的OPPO Reno系列了。OPPO Reno10系列带来超光影潜望长焦、超光影图像引擎和动态光影屏，在影像、屏幕和轻薄手感上都有所提升。

OPPO Reno 系列凭借出色的审美，开创了独一无二的色彩美学，Reno10 系列在金色上再次创新，带来更加优雅的灿烂金，得益于 OPPO 多年来对玻璃工艺的研究积累， Reno10 系列灿烂金通过全新的金缕流纱工艺，带来了精密的纹理和如丝绸般细腻的触感。Reno10系列还拥有朦胧淡雅的暮光紫、深邃内敛的月海黑、活泼绚烂的溢彩蓝，为用户提供多种配色选择。后置模组采用“视界之窗”设计，外圆内方，超光影潜望长焦镜头，形似方形取景框，呈现极简几何风格艺术。

影像上，Reno10 系列延续 Find X6 系列的影像理念，带来人像摄影的全面升级，其中Reno10 Pro+ 是Reno 系列十代以来首个采用大底潜望长焦的机型――强大的超光影潜望长焦采用旗舰级的 1/2 英寸超大感光元件，6400 万超高像素，f/2.5 超大光圈，以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合，打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力。而OPPO Reno10标准版和 OPPO Reno10 Pro 版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头。

OPPO Reno10系列还完整继承了在 OPPO Find X6 系列上首发的超光影图像引擎，可以计算出人物主体、光线、环境真实的光影关系，用光影冲破平面的束缚，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，告别传统人像拍摄粗暴地把暗拍亮，造成假白、假亮、假面的失真效果。

性能配置上，OPPO Reno10 系列搭载骁龙 8+ 旗舰芯片平台，满血版 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存，并拥有全新升级的 ColorOS 超算平台和航天级超导石墨散热系统，带来旗舰级性能体验。Reno10 Pro 和 Reno10 Pro+ 还支持长寿版 100W 超级闪充，27分钟可充至 100%，充电 5 分钟，就可以刷剧 3 小时。同时，搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片，将放电效率提升至99.5%，实现更快充电、更久续航、以及全面提升的充电体验。Reno10 系列的电池健康引擎可以有效延长电池的使用寿命，4年使用后电池容量仍剩余80%。

得益于 Reno 系列在轻薄美学和人像科技赛道的长期深耕，作为Reno十代里程碑之作，Reno10 系列创新地为用户带来一款兼具轻薄手感和大底潜望的人像轻旗舰。目前OPPO Reno10 系列提供多种配色方案，其中 Reno10 Pro+ 提供16GB+256GB版本、16GB+512GB版本，售价分别为3899元、4299 元;Reno10 Pro提供16GB+256GB版本、16GB+512GB版本，售价分别为3499元、3899元;则提供8GB+256GB版本、12GB+256GB版本以及12GB+512GB版本，售价2499元、2799元以及 2999元。新品全系即日起开启全面预订，6月1日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道同步开售，购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。大家不妨定好闹钟一起去了解一下这款全新的影像手机。