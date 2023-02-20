致敬极境中的敢为，华为Mate50系列助力探险家成功穿越“死亡之海”！

【天极网手机频道】2022年12月底，华为Mate50系列与中国探险协会共同发起了“始于昆仑 跨越山海”横穿塔克拉玛干沙漠探险活动。三位探险家携带华为Mate50系列冲击极境中的不可能，同时展现华为“我们选择最难、也是最有价值的那一条”的立世决心。

在时隔近两个月之后，这场活动于2月19日在华为智能生活馆・乌鲁木齐CCMALL迎来收官。华为智能生活馆在全国遍地开花，是华为新零售战略加速推进的重要一步。华为智能生活馆集智慧出行、智慧办公、运动健康、影音娱乐、智能家居五大生活场景体验区，让消费者全方位感受万物互联的智慧生活。莅临收官活动的各位嘉宾在参加活动之余，也在店内体验到了华为1+8+N全场景全品类布局带来的优质体验。

此前华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在华为Mate50系列发布会上宣布开启“始于昆仑，跨越山海”穿越的活动，展现出华为“致敬极境中的敢为”的昆仑精神。去年12月底，何玉龙、龙文、张鹰三位探险家带着华为Mate50系列，开启“1500公里徒步，穿越塔克拉玛干沙漠无人区”的探险。

这场活动始于米兰遗址，终于新疆喀什麦盖提县N39沙漠探险营地，历经1000多公里完成穿越被称为“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠，而塔克拉玛干在维吾尔族语中的意思是“进得去，出不来”。期间，三位探险家途径尼雅遗址、达里雅布依乡等地，在无数危险和极端环境的重重考验下，成功探索深藏塔克拉玛干沙漠腹地的古老历史和人文风貌。

一路上华为Mate50系列发挥了至关重要的作用，在拍摄重要文物和自然风景的过程中，华为Mate50系列凭借全新升级的超光变XMAGE影像系统，创新性的将光圈可调节设计融入手机影像系统中，大幅提升移动影像光学系统能力，让探险家随意一拍都是大片。华为Mate50系列还拥有潜望式长焦镜头，最大100/200倍变焦，身处百米也如近在眼前，避免潜在风险带来不可预测的后果。同时利用长焦微距的优势，可以深入微观世界，带领用户一览极致奇景。探险家张鹰在收官仪式上说：“平时拍摄需要带一台单反，但现在只需要一台华为Mate50系列就可以轻松拍出大片，携带起来更方便，非常适合户外使用。”

在穿越整个塔克拉玛干沙漠的过程中，难免会发生些意外，手机掉入沙丘更是家常便饭。华为Mate50系列不断突破极限，开创性地重塑玻璃结构，带来更强更硬的昆仑玻璃，相比于普通玻璃，使得华为Mate50系列整机抗跌落能力提升至十倍，在这种场景下才能依然无惧砂砾磨损与跌落损伤，为探险路途中提供满满的安全感。何玉龙在现场分享到：“我们户外人真的很抗造，就像华为Mate50系列一样，它的昆仑玻璃非常耐摔，并且在充满细沙的环境中也依旧坚固耐磨，就像户外人拥有的坚强的意志力。”

探险家龙文讲到：“我们穿越的这几十天中，沙漠气温低至零下二三十度，携带的其他手机电量不仅掉电快，而且充电速度很慢，好在华为Mate50系列拥有低温抗冻功能，不仅能在低温环境中正常使用，正常拍照，而且还能顺利充电，给了我们很大保障。”沙漠环境中日夜温差极大，不少电子设备而言，不要说开机，甚至连充电都成为难题。华为Mate50系列是业界首款支持全机身恒温充电的手机，能够在如此严峻的极端环境下保障探险家们的使用体验，在绝境中成为探险家们最后的依仗。

身处荒漠，如何与外界建立起有效的沟通渠道一直都是探险家们关注的重点。这次华为Mate50系列一举完成“捅破天”的壮举，搭载了北斗卫星消息功能。这项技术能够在野外极端环境下最大限度保障信息畅通，同时能够向外界传输探险家所在的具体经纬度以及准确地图，可以在危险情况下构建一条与外界的生命通道。探险家张鹰也在活动上分享了此次穿越时在沙漠中迷路的经历，最后是依靠华为Mate50系列的北斗卫星消息发出求助信息，才得以与队友汇合。

在这场看似不可能的穿越活动中，华为Mate50系列凭借远超业界同行的技术力和黑科技，为三位探险家处处保驾护航，得以安全探索各大遗迹，追随先人的脚步铺开一张历经千年之久的历史画卷，也为这次活动赋予了浓厚的历史意义。面对探险途中的处处惊险，三位探险家正如华为Mate50系列“致敬极境中的敢为”精神所传递的，一次次突破自我，完成此次壮举，终见壮美景象。

此情此景犹如在自己领域的“无人区”中深耕多年的华为，始终坚持在创新的道路上不断探索，引领整个手机行业迈向未来。怀揣着身处极境敢为人先的必胜精神，为消费者带来“昆仑玻璃”、“超光变XMAGE影像系统”、“北斗卫星通信系统”等诸多备受好评的黑科技，将未来场景徐徐铺开，这不正是探索的意义吗？

但这并非尽头，一次旅途的终结是下一次探索的开始，华为Mate50系列将继续抱有一颗敬畏之心，把创新进行到底，向手机行业的最高峰发起冲锋。