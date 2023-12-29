旗舰级体验性能拉满，iQOO Neo9系列明日2299元起售

【天极网手机频道】经过数天等待，人气新机iQOO Neo9系列终于即将在12月30日正式开售，其中搭载高通第二代骁龙8的iQOO Neo9售价2299元起，搭载天玑9300旗舰芯的iQOO Neo9 Pro售价2999元起。即日起至12月30日期间，线上渠道购买iQOO Neo9系列将获赠iQOO影音耳机，并可享受至高24期免息购机。iQOO首款智能手表―iQOO WATCH、iQOO TWS 1e和iQOO 散热背夹 2同期热销中，搭配Neo9系列购买可享超值惊喜的组合优惠价。

天极网了解到，iQOO Neo9 Pro此次搭载同档唯一4+4“全大核”架构的天玑9300旗舰芯，配合自研调度策略与6K天幕VC液冷散热系统，让Neo9 Pro轻松成为同档性能王者;Neo9系列全系配备iQOO自研电竞芯片Q1，结合自研V-SR超分算法，实现领先行业的PC级超分、“零感”时延以及稳定的超分超帧并发效果，并带来超分超帧游戏生态，达成更好的游戏体验。

iQOO Neo9系列全系拥有为操控而生的轻薄好手感机身设计，具备“红白魂”、“航海蓝”和“格斗黑”三种配色，搭载通过SGS低蓝光及低频闪双重认证的1.5K 144Hz 8T全天候超感屏、vivo影像旗舰同款索尼大底感光元件、支持双100W公有充电协议的120W 超快闪充迷你套装、Neo史上最大的等效5160mAh电池和行业领先的AI能力等，还有大体积X轴线性马达、封闭式立体双扬、Wi-Fi 7、全场景NFC和红外遥控功能等旗舰配置，让Neo9系列的使用体验更完满。

为年轻人带来热血高能生态，iQOO首款智能手表―iQOO WATCH正在热销中，搭载自研蓝河操作系统，具备多通道健康运动监测和长久续航能力，支持eSIM独立通信，将成为用户的专属健康辅助、随身运动教练和健康生活助手;拥有超长续航和沉浸主动降噪的iQOO TWS 1e，以及能够为高帧游戏畅玩提供支持的iQOO 散热背夹 2同期开售。首销活动期间，iQOO WATCH、iQOO TWS 1e、iQOO 散热背夹 2的促销优惠价分别为1049元起、159元、129元，搭配Neo9系列购买更享组合优惠价。