人像艺术级肖像质感 OPPO引领移动影像发力中间调

【天极网手机频道】人像的拍摄一直是手机影像系统的重中之重，特别是现在很多用户都十分喜欢外出游玩，使用手机记录旅途，一款可以拍的简单，拍的好看的人像照片就特别重要。今天给大家推荐的这款OPPO Find X7 Ultra就是人像模式是计算摄影的集大成者，也是每部手机中集成算法最多的模式。

详细来看，OPPO Find X7 Ultra拥有目前算法规模最庞大的人像模式，这是OPPO第一次把融合瞬时双采计算、数字底片融合计算、虚化计算、光斑计算、动态姿势计算、发丝计算等计算摄影中最前沿的算法全部融合在了一部设备中。传统的算法会有较大的美化P图痕迹，但OPPO不会有。

并且这次OPPO Find X7 Ultra由于采用了超大底的主摄，所以就算是暗光环境中还可以实现超越传统相机的人像清晰度。基于 Alpha Matting 大模型和AI 深度计算的双重加持，Find X7 Ultra 的专业哈苏人像模式抠图精度再次精进，虚化不放过发丝，甚至也不会放过人物的配饰。

拍摄人像的时候，我们的距离特别重要，大家都只要黄金的人像焦段为55。OPPO为了给用户足够多的选择空间，在OPPO Find X7 Ultra首次搭载 6X 135mm 人像镜头，这也是OPPO首次将人像模式的激活距离再次推向新的记录，有着最多9米的识别距离。结合上哈苏相机 XCD 135 经典光学镜头的虚化与光斑效果，让用户随拍即是大片。