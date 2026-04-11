【天极网手机频道】4月10日，华为终端正式释出华为Pura系列及全场景新品发布会，发布会时间与地点同步官宣。消息一经公布便引发关注。结合外围信息来看，此次发布会阵容或不止一款新品，多款旗舰同台登场的可能性非常大。再叠加数码博主的相关爆料以及门店样机保密箱外观的曝光，除了华为Pura 90系列之外，另一款旗舰新品大概率指向华为首款“大阔折”。

之所以这次发布会能够吸引众多用户关注，很大程度上也与上一代阔折叠产品的市场表现有关。作为阔折叠屏形态的代表，华为Pura X凭借1610比例的阔型设计，带来了更贴近人眼视觉习惯的显示效果，在内容呈现时有效减少边缘黑边问题，整体沉浸感明显提升。同时，基于阔型适配，华为Pura X进一步延展出覆盖阅读、观影、游戏、办公等高频场景的“阔感体验”，让折叠屏不只是形态变化，更落实到了日常使用体验的提升。

这种差异化体验也直接反映在市场反馈中。根据IDC发布的数据，发布至今，华为Pura X销量已突破150万台。对于一款新形态产品而言，这一成绩不仅说明其产品思路获得用户认可，也进一步验证了阔折叠这一方向的可行性。无论是体验层面还是市场表现，华为Pura X都已经打下了较为坚实的基础。

而此次可能发布的华为大阔折，则被视为华为在这一形态上经过一年持续打磨后的进一步进化。根据目前最新的爆料信息来看，华为首款“大阔折”在整体形态上或将继续向“阔”拓展，相比华为Pura X有望带来更明显的差异化体验。

设计上，华为大阔折或将进一步突破传统折叠屏的形态限制，使其更接近一款可折叠的平板设备。其在提升应用显示效率的同时，也能带来更沉浸的视觉体验，无论是观影还是办公场景，都有望获得更舒展的使用感受。

与此同时，随着机身尺寸与内部空间的提升，华为大阔折在续航与影像方面也具备进一步升级的空间。例如更大容量电池与更高规格影像模组的加入，或将为整体体验带来更明显的提升。在此基础上，结合鸿蒙操作系统 6的持续协同优化，其在系统流畅度、多任务处理以及跨设备体验等方面，华为大阔折也有望展现出更成熟的优势。

华为大阔折拥有如此之大的变化，其价格也同样成为发布会前绕不开的话题。一方面，折叠屏结构复杂，对工艺与用料要求更高;另一方面，近期存储等关键元器件价格持续上涨，整机成本同步上行。再叠加这一代在尺寸、形态以及整体体验上的升级，不少人判断，其价格大概率会进一步对标华为Mate X7。

从产品节奏来看，华为在折叠屏领域布局更早，此次华为大阔折如果亮相，也在时间上先于苹果落地。这种节奏上的领先，不仅体现了其在技术与产品推进上的成熟度，也意味着用户有机会更早体验到阔折叠形态的进一步进化。

回到产品本身，这款阔折叠新品，更像是华为在既有基础上的一次再进阶。在延续上一代体验优势的同时，围绕形态与场景进一步深化，或将带来更完整的使用体验，一起期待一下4月20日的新品发布会吧。