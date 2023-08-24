OPPO Watch 4 Pro官宣：8月29日发布，功能、质感全面升级

【天极网手机频道】8月24日，天极网从OPPO官方微博了解到，OPPO将会在8月29日发布全新一代智能旗舰手表OPPO Watch 4 Pro。OPPO从2020年进军智能手表市场，始终保持一个理念，不为了保持续航而牺牲智能交互体验，做到续航和智能双面兼顾。这也是OPPO能做到市场份额达到国内TOP 3、安卓阵营TOP 1(智能手表市场)的强大“地基”。

此外，OPPO Watch 4 Pro还公开许多配置信息。详细来看，OPPO Watch 4 Pro延续了前代产品的腕上生长设计，并且保持了手表最重要的LTPO常亮功能。此外，为了提高产品质感，OPPO Watch 4 Pro采取了独特的寰宇曲面设计，在保持传统机械腕表独特气息的同时又不失科技范。最后，OPPO Watch 4 Pro整机质感也得到极大提升，表壳采用了一体化精钢材质和陶瓷底盖，表身的侧面还加入了金属拉丝纹理。

运动健康方面，此次OPPO Watch 4 Pro新增腕温传感器，并升级8通道心率传感器、16通道血氧传感器，想必将为用户提供覆盖场景更加丰富的腕上健康守护。根据据此前媒体沟通会释放的信息，OPPO Watch 4 Pro会持更精准的体征数据监测。

性能配置方面，OPPO Watch 4 Pro将会搭载两颗旗舰芯片(骁龙W5+恒玄2700)，提高性能的同时又降低了功耗，并且手机的运行内存也会来到2GB。当然，OPPO Watch 4 Pro并不只有以上亮点，这只是发布会之前一些爆料信息的总结。如果你最近正在考虑更换一款真智能手表，不妨可以期待一下8月29日的OPPO新品发布会。