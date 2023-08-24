您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

OPPO Watch 4 Pro官宣：8月29日发布，功能、质感全面升级

2023-08-24 18:00:00 作者：墨将

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】8月24日，天极网从OPPO官方微博了解到，OPPO将会在8月29日发布全新一代智能旗舰手表OPPO Watch 4 Pro。OPPO从2020年进军智能手表市场，始终保持一个理念，不为了保持续航而牺牲智能交互体验，做到续航和智能双面兼顾。这也是OPPO能做到市场份额达到国内TOP 3、安卓阵营TOP 1(智能手表市场)的强大“地基”。

785B3C3C-27A2-4BCC-83C1-AE376359230A

  此外，OPPO Watch 4 Pro还公开许多配置信息。详细来看，OPPO Watch 4 Pro延续了前代产品的腕上生长设计，并且保持了手表最重要的LTPO常亮功能。此外，为了提高产品质感，OPPO Watch 4 Pro采取了独特的寰宇曲面设计，在保持传统机械腕表独特气息的同时又不失科技范。最后，OPPO Watch 4 Pro整机质感也得到极大提升，表壳采用了一体化精钢材质和陶瓷底盖，表身的侧面还加入了金属拉丝纹理。

descript

  运动健康方面，此次OPPO Watch 4 Pro新增腕温传感器，并升级8通道心率传感器、16通道血氧传感器，想必将为用户提供覆盖场景更加丰富的腕上健康守护。根据据此前媒体沟通会释放的信息，OPPO Watch 4 Pro会持更精准的体征数据监测。

descript

  性能配置方面，OPPO Watch 4 Pro将会搭载两颗旗舰芯片(骁龙W5+恒玄2700)，提高性能的同时又降低了功耗，并且手机的运行内存也会来到2GB。当然，OPPO Watch 4 Pro并不只有以上亮点，这只是发布会之前一些爆料信息的总结。如果你最近正在考虑更换一款真智能手表，不妨可以期待一下8月29日的OPPO新品发布会。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

墨将

最新资讯

OPPO Watch 4 Pro将于29日发布

热门视频

智能手环为什么适合大多数人

新品评测

三星Galaxy Z Fold5上手体验
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录