iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近手机到PC的游戏视效鸿沟

2025-09-23 15:46:16 天极网手机频道

  【天极网手机频道】2025 年 9 月 23 日，“跨代领先”iQOO 15 电竞性能技术沟通会正式举办，2K 三星珠峰屏、自研电竞芯片 Q3 和 Monster 超核引擎亮相，将进一步缩小移动端游戏视效和 PC 端的差距，引领手机游戏带入全新时代。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  2K 三星珠峰屏，2K LEAD OLED 引领 7 大优势实现跨代领先

  2K 三星珠峰屏搭载 2K LEAD OLED、M14 发光材料以及众多全新护眼科技，在清晰、亮度、色彩、护眼、功耗、寿命、触控7大方面拥有跨代领先优势，展现出通透、高亮度且护眼的观感，能够大幅提升性能游戏体验，让酷客能够充分享受 2K 游戏画质的魅力。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  由 iQOO 与 三星深度联合开发的 2K LEAD OLED 技术，开创性地去除偏光层，使 2K 三星珠峰屏发光效率大幅提升，实现手动峰值亮度 1000nits、局部峰值亮度 6000nits 和全屏峰值亮度 2600nits 的成绩，且功耗控制上也表现出色。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  在用户高频使用的“刷”朋友圈、“刷”短视频等场景，2K 三星珠峰屏提高了首帧亮度比，实现领先的屏幕动态清晰度;凭借着三光敏全域感光技术带来的全域感光，在室外到室内的明暗切换之间，都能做到丝滑、灵敏、准确的亮度调节。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  2K 三星珠峰屏同样很护眼，去除偏光层的屏幕光更接近自然光，观感舒适，结合 1nit 暗光亮度与全新硬件级游戏护眼术，以及悦目护眼 2.0，将屏幕护眼带到全新高度，出色的护眼能力获得了莱茵无偏振显示认证和莱茵游戏护眼认证。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  最后，iQOO 15 搭载全新一代超感触控，144Hz 高刷屏幕配合至高 3200Hz 瞬时触控采样率，对于手游爱好者来说，无疑是指哪打哪，掌控全场的神器。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  自研电竞芯片 Q3，助力 iQOO 游戏视效来到媲美主机时代

  2021 年 iQOO Neo5 率先搭载“独立显示芯片”，引领行业双芯潮流，将移动端游戏视效持续拉高。5年以来，iQOO 组建百名图形学专家和博士团队，持续不断地投入和研究，通过 9 代产品的深耕打磨，探索游戏视效更多可能性，先后推出游戏超帧、游戏超分等技术，希望自研电竞 Q 芯片成为精品游戏视效体验的桥梁。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  自研电竞芯片 Q3 是 Q 芯片的集大成之作，是行业少有具备“全场景光线追踪+游戏超分+游戏超帧”能力的独立显示芯片，采用全新硬件架构，通过 QNSS 超级渲染引擎、全场景自研光线追踪技术和 AI 核，实现性能、能效、缓存、功耗制程等各项数据的全维度领先，是真正的“手机独立显卡”，引领游戏视效体验来到媲美主机视效的时代，首款搭载机型为 iQOO 15。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  iQOO 是率先能够落地全场景光追的厂商，带来全场景自研光线追踪技术，解决因为庞大算法开销造成的移动端功耗过大的问题。依托集成专用光追算法和加速器的自研电竞芯片 Q3，大幅提升光追算法能效，使 QNSS 插帧能够覆盖更多 TOP 游戏，并且充分利用游戏引擎的底层数据，实现丰富的光影效果。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  自研电竞芯片 Q3 拥有领先的“自研 QNSS 超级渲染引擎”，实现“一半的性能开销，翻倍的性能和画质表现”。QNSS 架构超分技术内核原理与 DLSS 2.0 高度一致，可实现媲美原生高分辨率的画质提升、4 倍像素超采样以及用于所有游戏的通用模型。还带来 2K 超分截图，让真 2K 画质不但看得见，还能留得住。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  自研电竞芯片 Q3 现已适配 180+ 款 PC 级游戏超分、180+ 款 PC 级游戏超帧和 7 款头部游戏超分超帧，并携手 10大 Top 级游戏迈入真 2K 视效时代、4 大顶流 FPS 游戏带来领先枪战体验，并成功落地全场景自研光线追踪技术。iQOO，是行业中迄今为止游戏内置超分超帧数量上更为领先的厂商。

  Monster 超核引擎，打造移动电竞领域更强性能模式

  Monster 超核引擎包括“先知调度器”和“闪电加速器”，可以实现“同平台，我更流畅”，是能够满足专业电竞赛事要求的电竞级游戏引擎，响应速度快，性能爆发猛、帧率表现稳，让酷客玩起游戏“超快、超猛、超稳”。首批搭载机型为iQOO 15和iQOO Neo11。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  “先知调度器”是 Monster 超核引擎的大脑，它可以预测每一帧游戏画面所需要的算力，从源头规避掉帧风险;也是“更懂游戏的指挥官”，预判性能需求，给芯片输出精准指令，统筹性能资源分配，针对玩游戏时多任务来回切换场景，Monster 超核引擎颠覆传统，将所有核芯的算力资源集中统一分配，杜绝“一核有难，七核围观”，必要时还为游戏线程开设 VIP 通道，确保绝对的算力优势，怎么玩都流畅。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  “闪电加速器”像一台不知疲倦的发动机，会在游戏画面绘制流程中，逐一排查、优化各个环节里可能造成执行延迟的风险，针对游戏全流程，无差别加速，并且更精细地管理运存，清除冗余内容，将更多内存里的游戏信息保留在运存里面，减少内存访问频率，缩短工作流程，减少性能开销，让游戏响应更快、更流畅。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  全新“Monster 模式”在“先知调度器”和“闪电加速器”的加持下，以更激进的性能调度实现更强力的性能爆发，同时也能够降低更为重载场景的功耗，是行业内更低功耗、更低发热、更持久的性能模式。

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  此次 iQOO 15 电竞性能技术沟通会上亮相的2K 三星珠峰屏、自研电竞芯片 Q3 和Monster 超核引擎，将强强联手打破移动端与PC 间的游戏视效壁垒，实现真正的游戏体验进化，引领移动端游戏视效率先进入下个时代。iQOO 15 即将正式发布，让我们一起期待这款“跨代领先”的未来旗舰吧!

iQOO 15电竞性能技术沟通会 拉近PC到手机的游戏视效鸿沟

  

