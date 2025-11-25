【天极网手机频道】11月25日，华为发布Mate 80系列全新旗舰，首发四大黑科技：超透亮灵珑屏、户外探索模式、无网应急通信，和第二代红枫影像。华为Mate 80系列包括华为Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max、Mate 80 RS非凡大师四款机型。其中，作为华为首款“Pro Max”，旗舰配置直接拉满!

华为Mate 80 Pro Max采用全金属设计，搭配首创金属光绘微纹工艺，手感细腻并且独特纹理加上背部设计，具有很高的辨识度。另外，在后置摄像头上方区域华为还隐藏了一个彩蛋，用长焦微距查看会发现背部纹理中有“MATE”字样。

配色方面，几款机型有些差异。其中，华为Mate 80以及Mate 80 Pro提供云杉绿、晨曦金、雪域白和曜石黑四种配色。Mate 80 Pro Max有极昼金、极光青、极地银、极夜黑四种可选。而Mate 80 RS非凡大师则为槿紫、皓白、玄黑三种。

屏幕方面，华为Mate 80以及Mate 80 Pro规格一致，均为6.75英寸，分辨率2832x1280，采用第二代昆仑玻璃;Mate 80 Pro Max以及Mate 80 RS非凡大师均配备分辨率为2848x1320的6.9英寸屏幕，但前者是超透亮灵珑屏+第二代昆仑玻璃，后者则是首发搭载BT.2020超广色域灵珑屏+第三代玄武钢化昆仑玻璃。灵珑屏带来了出色的显示效果，Mate 80 Pro Max首发的超透亮灵珑屏，凭借业界领先的双层 OLED架构，实现亮度、功耗、寿命三重飞跃――1% APL峰值亮度达8000nits，20% APL峰值亮度4500nits。另外Mate 80系列全系支持1―120Hz自适应刷新率，以及智能疲劳监测与色温亮度动态调节技术，让视疲劳缓解20%。

华为Mate 80系列全系为3D ToF超精密前置设计。

后置摄像头方面，全系支持第二代红枫原色摄像头。具体规格方面，

华为Mate 80为5000万像素超光变摄像头、4000万像素超广角摄像头以及1200万像素潜望式长焦摄像头。

华为Mate 80 Pro为5000万像素超聚光摄像头、4000万像素超广角摄像头以及4800万像素微距长焦摄像头。

华为Mate 80 Pro Max与Mate 80 RS非凡大师为5000万像素超高动态摄像头、4000万像素超广角摄像头、5000万像素微距长焦摄像头、5000万像素超长焦摄像头。

其中Mate 80 Pro Max支持独家长焦微距慢动作功能，给拍摄打开新视野。

其他配置方面，全系搭载HarmonyOS 6，其中华为Mate 80搭载麒麟9020，提供12+256、12+512、16+512三种规格，电池容量为5750mAh。Mate 80 Pro提供12+256、12+512、16+512、16+1T四种规格，其中12GB内存搭载麒麟9030,16GB内存搭载麒麟9030 Pro，电池容量为5750mAh。Mate 80 Pro Max搭载麒麟9030 Pro，提供16+512、16+1TB两种规格，电池容量为6000mAh。Mate 80 RS非凡大师同样搭载麒麟9030 Pro，提供20+512、20+1T两种规格，电池容量为6000mAh。

除了华为Mate 80采用66W有线、50W无线充电外，其余三款机型均支持100W有线或80W无线充电。

性能方面，华为表示，通过软硬芯垂直整合，Mate 80 Pro Max整机性能较上一代提升达到42%。同时，Mate 80系列升级全新小艺带来了更丰富的AI体验，支持隔空传送、AI 通话助手、AI魔法表情、一键成片等功能。

不仅是基础配置提升，华为Mate 80系列首发的一系列新功能让手机的使用体验更丰富。如户外探索模式，在花瓣地图联合两步路提供10000+条精选户外路线。另外，户外探索模式支持路线信号预测，提供全程信号分布情况，可提前识别信号盲区。在无网时，可通过北斗卫星天气查询未来3天或12小时的天气变化。此外，在极限续航模式下，更能实现14天超长续航。还有首发的700MHz无网应急通信，穿透强，覆盖广。

华为Mate 80系列11月28日正式发售，售价方面Mate 80起售价为4699元;Mate 80 Pro起售价为5999元;Mate 80 Pro Max起售价为7999元;Mate 80 RS 非凡大师起售价格为11999元。