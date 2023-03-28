苹果A17芯片早期性能曝光，台积电3纳米工艺打造，性能暴涨！

【天极网手机频道】最近，苹果供应链放出消息称，今年的iPhone 15系列将会搭载苹果最新的A17芯片，并且采用台积电3纳米工艺打造，性能方面迎来暴涨，或极大激发用户的换机需求。同时，外网也放出了A17工程机的具体数据。

去年年底，台积电正式宣布启动3纳米工艺大规模生产，在3纳米制程加强版上，台积电表示其研发成果也要优于预期，将具有更好的效能、功耗以及良品率，能够为智能手机以及HPC相关应用在3nm时代提供完整的平台支持，而N3E制程也预计在2023年下半年进入量产。目前已经确认苹果将成为台积电3nm工艺的首位客户，或将在A17上首发该工艺芯片。

作为首次采用3纳米工艺打造的A17芯片，也将成为首个吃上制程红利的芯片，台积电N3E技术将使得A17芯片在规格方面获得巨幅提升，受到这一影响，将极大刺激老用户的换机需求。不过在初期，这一工艺制造成本偏高，但苹果依然拿下了台积电第一代3纳米技术的全部订单，这也意味着初期高通等芯片厂商无法使用这一技术。

而用上3纳米工艺制程的A17，在性能方面同样没有让外界失望。根据放出的数据来看，A17不仅能效比更优秀，性能上也实现了飞跃。这款搭载A17芯片的工程机跑分达到单核3986分，多核8841分的恐怖成绩，几乎与MacBook所持平。

反观iPhone 14 Pro上所搭载的A16芯片，单核为2504分，多核6314分，这也意味着A17几乎获得了59.2%的单核性能提升以及40%的多核性能提升，如此提升不可谓不惊人。同时，初期台积电3纳米产能均被苹果一家公司所吞下，安卓阵营今年或将再迎寒冬。作为安卓最高性能代表的骁龙系列芯片，刚刚在骁龙8 Gen 2上有所起色，GPU性能超过A16，但最新制程的差距或将这一优势再次送出。

根据苹果的惯例，今年的A17芯片或许也将由iPhone 15 Pro系列独占，同时普通版iPhone 15仍将采用上一代旗舰芯片A16。并且有消息称，苹果将会在iPhone 15系列中继续扩大高端型号与基础型号的差距，并且高端型号会采用钛合金边框设计。此外，有消息表明苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。

对于苹果而言，A16不痛不痒的提升确实引起消费者的诸多不满，尤其是在能效提升方面甚至不如前代A15芯片，颇有种当年英特尔11代酷睿旗舰处理器不如10代的错觉。因此，A17依托台积电最新3纳米制程，必然会在性能方面大做文章，毕竟每一代新制程都会伴随芯片性能的巨大提升。如果A17芯片的性能提升幅度够大，确实能够激发今年苹果用户的换机需求，可以逆转去年iPhone 14系列上市即破发的颓势。