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荣耀500跻身京东“游戏爱好者每周手机销量榜”前三 备受青睐

2026-03-16 09:57:05 Yesky天极资讯

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  【天极网手机频道】近日，OPPO官方发布公告，预告部分产品将于3月16日调整价格，vivo、小米、荣耀等头部手机品牌也传出将在3月启动新一轮产品价格调整的消息。如果打算在涨价之前购买新机，但又纠结不知道该买哪款手机，可以来看看京东参考每周手机销量榜。京东基于真实销售和人群数据，打造每周手机销量榜。其中，针对影像爱好者、游戏爱好者、女大学生、男大学生等人群推出相应的榜单。该榜单每周根据京东用户数据更新，涵盖安卓、鸿蒙手机产品。通过这一榜单，消费者可轻松了解不同人群在上周购买量最高的十款手机。值得一提的是，京东大内存手机限时特惠仅剩1天，到京东APP搜索“手机限时优惠”进入活动页面，抄底大内存手机，享国补叠加以旧换新，低至5折起，早买早安心。此外，来京东购手机如遇内存故障，部分产品可享一年内直接换新，省心又省钱。

  3月2日至8日“高端人士每周手机销量榜”TOP10依次是华为Mate 80、华为Mate 80 Pro Max、vivo X300 Pro、华为Mate 80 Pro、华为Mate 70 Pro、华为Mate X7 典藏版、三星Galaxy S26 Ultra、小米17 Pro、OPPO Find X9 Pro、小米17 Pro Max。其中，华为Mate 80夺冠9周，华为Mate 80 Pro Max排名上升5名。

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  3月3日至9日“影像爱好者每周手机销量榜”TOP10依次是华为Mate 80 Pro Max、vivo X200s、vivo X300 Pro、华为Mate 80、iQOO 15、荣耀WIN RT、小米17 Pro、OPPO Find X9 Pro、小米15、荣耀WIN。其中，华为Mate 80 Pro Max新上榜并夺冠，vivo X200s、荣耀WIN RT、小米15均为新上榜。

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  3月4日至10日“游戏爱好者每周手机销量榜”TOP10依次是REDMI K90、荣耀X70、荣耀500、REDMI K80、iQOO 15、一加 Ace 6、OPPO Reno15、REDMI Note14、小米17 Pro、REDMI Turbo 5 Max。其中，REDMI K90排名上升3名并夺冠，荣耀500新上榜并跻身前三，OPPO Reno15新上榜，REDMI Note14排名上升9名。

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  3月5日至11日“女大学生每周手机销量榜”TOP10依次是OPPO Reno15、荣耀500、vivo S50、一加 Ace 6、iQOO Neo11、REDMI K90、iQOO 15、iQOO Z11 Turbo、iQOO Z10 Turbo Pro、荣耀X70。其中，OPPO Reno15夺冠2周，荣耀500排名上升9名，一加 Ace 6排名上升4名。

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  3月6日至12日“男大学生每周手机销量榜”TOP10依次是iQOO Neo11、荣耀500、iQOO 15、REDMI K90、一加 Ace 6、iQOO Z11 Turbo、iQOO Z10 Turbo Pro、REDMI Note15 Pro+、OPPO K13 Turbo Pro、vivo X300 Pro。其中，iQOO Neo11夺冠3周，荣耀500、iQOO Z10 Turbo Pro、REDMI Note15 Pro+、OPPO K13 Turbo Pro、vivo X300 Pro均为新上榜。

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  涨价在即，想换新趁现在，到京东入手心仪手机。还可参考每周手机销量榜，按照需求进行挑选，买手机不纠结。

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