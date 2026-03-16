【天极网手机频道】近日，OPPO官方发布公告，预告部分产品将于3月16日调整价格，vivo、小米、荣耀等头部手机品牌也传出将在3月启动新一轮产品价格调整的消息。如果打算在涨价之前购买新机，但又纠结不知道该买哪款手机，可以来看看京东参考每周手机销量榜。京东基于真实销售和人群数据，打造每周手机销量榜。其中，针对影像爱好者、游戏爱好者、女大学生、男大学生等人群推出相应的榜单。该榜单每周根据京东用户数据更新，涵盖安卓、鸿蒙手机产品。通过这一榜单，消费者可轻松了解不同人群在上周购买量最高的十款手机。值得一提的是，京东大内存手机限时特惠仅剩1天，到京东APP搜索“手机限时优惠”进入活动页面，抄底大内存手机，享国补叠加以旧换新，低至5折起，早买早安心。此外，来京东购手机如遇内存故障，部分产品可享一年内直接换新，省心又省钱。

3月2日至8日“高端人士每周手机销量榜”TOP10依次是华为Mate 80、华为Mate 80 Pro Max、vivo X300 Pro、华为Mate 80 Pro、华为Mate 70 Pro、华为Mate X7 典藏版、三星Galaxy S26 Ultra、小米17 Pro、OPPO Find X9 Pro、小米17 Pro Max。其中，华为Mate 80夺冠9周，华为Mate 80 Pro Max排名上升5名。

3月3日至9日“影像爱好者每周手机销量榜”TOP10依次是华为Mate 80 Pro Max、vivo X200s、vivo X300 Pro、华为Mate 80、iQOO 15、荣耀WIN RT、小米17 Pro、OPPO Find X9 Pro、小米15、荣耀WIN。其中，华为Mate 80 Pro Max新上榜并夺冠，vivo X200s、荣耀WIN RT、小米15均为新上榜。

3月4日至10日“游戏爱好者每周手机销量榜”TOP10依次是REDMI K90、荣耀X70、荣耀500、REDMI K80、iQOO 15、一加 Ace 6、OPPO Reno15、REDMI Note14、小米17 Pro、REDMI Turbo 5 Max。其中，REDMI K90排名上升3名并夺冠，荣耀500新上榜并跻身前三，OPPO Reno15新上榜，REDMI Note14排名上升9名。

3月5日至11日“女大学生每周手机销量榜”TOP10依次是OPPO Reno15、荣耀500、vivo S50、一加 Ace 6、iQOO Neo11、REDMI K90、iQOO 15、iQOO Z11 Turbo、iQOO Z10 Turbo Pro、荣耀X70。其中，OPPO Reno15夺冠2周，荣耀500排名上升9名，一加 Ace 6排名上升4名。

3月6日至12日“男大学生每周手机销量榜”TOP10依次是iQOO Neo11、荣耀500、iQOO 15、REDMI K90、一加 Ace 6、iQOO Z11 Turbo、iQOO Z10 Turbo Pro、REDMI Note15 Pro+、OPPO K13 Turbo Pro、vivo X300 Pro。其中，iQOO Neo11夺冠3周，荣耀500、iQOO Z10 Turbo Pro、REDMI Note15 Pro+、OPPO K13 Turbo Pro、vivo X300 Pro均为新上榜。

涨价在即，想换新趁现在，到京东入手心仪手机。还可参考每周手机销量榜，按照需求进行挑选，买手机不纠结。