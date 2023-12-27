　　vivo S18 Pro全款预订开启 官方购买攻略来了

【天极网手机频道】12月27日，天极网注意到，vivo此前发布的S18普通版已经面向广大消费者开启了销售。今天，小编我就带大家了解一下vivo S18 Pro的销售信息，以及在vivo官方平台购买此款手机的福利攻略情况。

当然小编觉得还是有必要先介绍一下这款手机，vivo X18系列有着三款配色，分别是黑色、青澈色以及花似锦，我还是比较推荐这个花似锦配色的，不仅辨识度高，手机后台的花纹也十分漂亮。此外，vivo S18 Pro还搭载了前后5000万像素三摄模组旗舰摄像头，其中还有一枚专门用来拍摄人像的长焦镜头。性能方面，大家也不用担心，天玑9200+旗舰芯片，无论是《王者荣耀》或者是《原神》都是可以轻松流畅运行。

我们直接来看到vivo官方商城，目前是已经可以全款预订S18 Pro系列，这里我们以vivo S18 Pro最顶配为例子，现在全款预订可以享受订单减10、免费定制服务、赠送一款真无线耳机为礼品。此外，你还可以在vivo官方商城以优惠价格购买两年碎屏保护、一年延保、两年的vivo care+。

vivo S18 Pro将会在2024年1月13日上午十点开售，售价方面12GB+256GB版本售价3199元;16GB+512GB版本售价3699元;16GB+256GB版本售价3499元。小编认为大家购买16GB+256GB版本就足够了，当然如果你想要用个三四年，那么512GB版本只需要加个200块，也不是很多。