魅族20系列真机图提前曝光，详细参数释出，价格成最后悬念

【天极网手机频道】3月30日，魅族将携手领克在上海梅赛德斯奔驰文化中心召开魅族领克无界生态发布会，不过在那之前，网上已经出现了魅族20和魅族20 Pro的真机照片，同时详细的配置参数也一同曝光，仅剩价格成为最后悬念。

根据参数来看，魅族20 Pro将会采用6.8英寸三星E6基材的OLED屏幕，支持120Hz高刷新率，峰值亮度高达1800尼特，还拥有魅族自研的自适应刷新技术，可在1-120帧之间动态调整。芯片采用高通最新的旗舰级产品骁龙8 Gen 2，内存为12GB，存储可选128GB、256GB和512GB，并没有传闻中的1TB。

影像方面，魅族20 Pro拥有一颗32MP的前置镜头，后摄为一颗50MP+一颗50MP 126° UW以及50MP 2X Tele，作为向来不那么注重影像的手机厂商，如此配置也算中规中矩，并没有那么突出，毕竟魅族20系列整体定位并非影像旗舰。

魅族20 Pro配备一块5000mAh大电池，支持80W有线快充和50W无线快充，充至80%仅需30分钟，完整充满只要45分钟。在1600天完整充放使用下，电池容量依然大于80%，同时还能够高强度连续使用12.3小时，刷新魅族续航里程碑。魅族20 Pro机身厚度达到7.8mm，重量仅为209g，对于一款屏幕尺寸达到6.8英寸的旗舰手机来说，这样的重量和厚度确实控制的相当出色。

不同于旗舰版本，魅族20标准版虽然也采用柔性直屏，但却是一块144Hz的动态高刷电竞屏，分辨率没有达到2K，支持10.7亿色高动态范围显示。此外，魅族20全系将会标配LPDDR5X和UFS4.0，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

从放出的真机图来看，魅族20是定胜青配色，整体观感非常个性清新，十分符合年轻人的潮流审美。魅族20 Pro是曙光银配色，更加沉稳低调，不过第一观感上更像是白色，作为手机业内最会调校白色机身的魅族，吸引了不少喜欢白色机身的粉丝。但遗憾的是，以目前的信息来看，这次魅族20全系都没有一款正面采用白色面板的机型，这也让不少粉丝难以接受。

魅族20和魅族20 Pro这次正面遭到不少网友诟病，普遍认为这两款机型正面并未做到此前魅族内部人士透露的视觉四边等宽，要是魅族20尚能理解，魅族20 Pro实属不该。但就实际观感来看，受限于拍摄角度以及光线效果，确实魅族20和魅族20 Pro的下巴有些宽，不过如果是真机上手，观感将会更好。毕竟魅族手机自诞生以来一直就在跟边框宽度较劲，曾经的MX系列就曾推出过多款“全球最窄”边框机型。

除此之外，诸如红外线、13根电竞级高能天线，进行20种技术方案赛马调优等全新升级也已经在魅族此前的预热中公布。对于粉丝和用户来说，目前魅族20系列唯一的悬念就是最后的价格，作为阔别手机市场两年之久归来的全新旗舰，魅族20系列承担起为魅族开疆拓土的重任，定价就显得尤为重要。

以硬件堆料程度来看，魅族20 Pro除了在影像方面有所瑕疵之外，绝对无愧于一台旗舰机型，不过考虑到魅族落后市场多年，想要凭借一款机型重新打开市场确实困难重重，但如果因为用户量不足而定太高的价格，同样会阻碍魅族旗舰的品牌传播。因此魅族20系列极有可能主打3000元价位，而魅族20 Pro则可能是4500元价位左右，至于传言中的第三款魅族20无界，也许会是类似华为保时捷的定位，主打更加高端的市场。