【天极网手机频道】11月25日，华为 Mate 80系列和华为 Mate X7正式发布，华为 Mate 80系列售价4699元起，将于11月28日10:08开售;华为 Mate X7售价12999元起，将于12月5日10:08开售。目前，京东已经同步开启华为 Mate 80系列预售，可享12期免息(仅限华为 Mate 80)、30天意外换新、PLUS会员180天只换不修、至高价值2200元鸿蒙权益、晒单分享赢好礼等福利。消费者打开京东APP点击顶部“新品”，进入京东新品频道，还可抽华为 Mate 80系列优先购买权。

目前，京东同步开启华为 Mate X7预售，可享至高价值2200元鸿蒙权益、PLUS会员180天只换不修、晒单分享赢好礼等福利。一直以来，京东依托强大的供应链优势，持续携手华为等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，实现新品即爆品。

华为 Mate 80系列分为华为 Mate 80、华为 Mate 80 Pro、华为 Mate 80 Pro Max、华为 Mate 80 RS 非凡大师。其中，华为 Mate 80搭载麒麟9020芯片，配置HarmonyOS 6，性能优异;内置5750mAh电池，支持66W华为有线超级快充、50W无线超级快充;配置3D ToF深感摄像头，带来金融级安全认证;搭载玄武架构，采用第二代昆仑玻璃、锦纤材质，支持IP68级6米抗水、IP69级抗高温高压喷水，更耐用。

华为 Mate 80带来户外探索模式，支持沉浸式户外探索桌面、卫星通信和卫星天气查询、摩斯密码闪电报警、2.4GHz无网通信，花瓣地图与两步路户外助手联合推出超10000条户外精品路线，不依赖地面网络和卫星信号的特殊情况，可借助700MHz频段及时沟通。

华为 Mate 80配置鸿蒙AI，拍下购票流程，小艺一学就会，还能根据购买历史完成“再来一单”的指令;支持AI一键成片、AI智能追焦、AI隔空传送、AI智感握姿、AI魔法表情，更好用;带来AI情绪感知主题，支持舞林萌主、AI灵动主角，更有趣。

华为 Mate 80搭载第二代红枫原色摄像头、超光变主摄、潜望式长焦摄像头、超广角摄像头，原色呈现;支持动感摇拍、动态照片，记录运动瞬间;支持XMAGE色卡，后期可随心切换丰富色彩，更具个性;带来流金、清新、原色不同效果，更有氛围感。

华为 Mate 80 Pro搭载麒麟9030系列芯片;搭载第二代红枫原色摄像头、超聚光主摄、超聚光微距长焦摄像头、超广角摄像头，采用全新第九代ISP，提升数据处理和视频降噪能力。

华为 Mate 80 Pro Max搭载麒麟9030 Pro芯片;支持天通卫星通话和北斗卫星消息;内置6000mAh电池;采用全金属设计，抗弯折、更耐磨。华为 Mate 80 Pro Max搭载超透亮灵珑屏，峰值亮度最高达8000尼特，配置智能疲劳监测、色温亮度调节。华为 Mate 80 Pro Max搭载第二代红枫原色摄像头、超高动态主摄、潜望式双长焦摄像头、超广角摄像头，支持17.5EV超高动态范围，全焦段支持1080P 960fps慢动作拍摄，潜望式双长焦摄像头支持4倍和6.2倍双光学焦段，视频更优质。

华为 Mate 80 RS 非凡大师搭载超广色域灵珑屏;正面使用第三代玄武钢化昆仑玻璃，背面覆盖第二代昆仑玻璃，配置高亮钛玄武机身，更可靠。

华为 Mate X7搭载麒麟9030 Pro芯片，内置5600mAh电池;搭载超高清华为临境双屏，配置全新AI HDR，画质提升。华为 Mate X7配置HarmonyOS 6，带来专属小胖手主题，互动解闷更有趣;带来鸿蒙大屏AI智能体，小艺让生活更简单;打通分屏应用，支持分屏问小艺、分屏翻译、分屏导航，使用轻松;配置小艺慧记，线上课程、会议全程记录并自动生成总结，更好用。

华为 Mate X7搭载第二代红枫影像，复杂光源下同样出彩;搭载超高动态摄像头，华为 Mate X7 典藏版还搭载1/1.28英寸大底RYYB传感器，图片清晰锐利、细节丰富;搭载长焦微距摄像头，配置F2.2光圈，成像高清;支持AI辅助构图、悬停拍摄、后摄自拍、一键成片;支持超高动态视频，华为 Mate X7 典藏版搭载超大积分电容传感器，高动态范围高达17.5EV，配合第二代红枫影像和第九代ISP，获得4K大片。

想要换新华为 Mate 80系列和华为 Mate X7就快来京东参与预售吧。