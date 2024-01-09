100W 超级闪充实测 OPPO Find X7 Ultra表现亮眼

【天极网手机频道】充电速度一直都是OPPO手机的优势所在，小编还记得多年前正是OPPO的一句“充电五分钟、通话两小时”，让我购入了我人生中的第一台OPPO手机。今天刚刚发布的年度旗舰产品OPPO Find X7 Ultra也是继承了OPPO手机优秀的续航传统。

硬件配置方面，OPPO Find X7 Ultra内置一块5000mAh电池，拥有最高100w超级闪充和50w无线超级闪充，还结合了自家的长寿命技术和大容量特性。天极网在OPPO Find X7 Ultra耗电完毕自动关机并且静置十分钟后开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下5分钟充至百分之27的电量，10分钟就能充至一半电量，15分钟充入百分之67的电量，20分钟充入百分之83的电量，25分钟充入百分之95的电量，28分钟内即可完成充电。

此外，也是得益于OPPO Find X7 Ultra的潮汐架构，这个架构可以让应用的启动更加流畅，日常使用Find X7系列打开APP启动响应速度会很快，且拥有持久稳定的流畅体验。并且还会保持一个相对稳定的功耗，对手机的续航表现也有提升。总的来说，潮汐架构不仅让Find X7系列拥有了超强的性能和能效，让Find X7系列的用户能够享受到更流畅的日常体验之外，还展示了OPPO在技术研发方面的实力和决心。