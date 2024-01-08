潮汐架构×骁龙 8 Gen3 OPPO Find X7 Ultra极致性能

【天极网手机频道】虽然OPPO Find X7 Ultra是一款主打商务影像的旗舰手机，但它的性能绝对也不弱。详细来看OPPO Find X7 Ultra内置了由第三代骁龙 8 移动平台、这枚芯片可谓是目前安卓手机能够搭载的最强芯片了。此外，这款手机还有着LPDDR5X 内存和UFS4.0组成的旗舰 “性能铁三角”，第三代骁龙 8 移动平台采用台积电4nm工艺制造，更多的参数我们这里也不多赘述，性能无论是王者荣耀这类全民游戏又或者是原神这类大型3D游戏都可以轻松游玩。

这里还是重点讲述一下OPPO Find X7 Ultra搭载的潮汐架构，潮汐是地球上最强大、永不枯竭的一种能量，OPPO将自研架构命名为潮汐，也是想要寓意这一架构可以为Find X7系列带来奔涌不息的强大性能。此外，天极网还了解到，潮汐架构是OPPO自主研发的芯片软硬结合技术的集合。

详细来看，一般的手机芯片架构从一级缓存到系统缓存这中间所有的设计机构都是芯片公司来进行操刀。但OPPO的潮汐架构突破了这一不可能，通过掌握手机芯片三级缓存到系统缓存的使用，软硬协调，带来了芯片计算能力的大幅跨越。潮汐架构还支持全新的芯片内场景级算力、功耗分析模型，对于一些单场景的动态算力和功耗可以进行评估，精准的将每一个计算任务分别到计算单元上。这样做的好处就是可以通过算力，给手机带来最佳能效。最后，在模拟用户一天320次启动应用的测试中，搭载潮汐架构的Find X7 标准差只有11ms，实现了比同平台和其他平台都持久稳定的流畅表现。