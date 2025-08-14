您现在的位置： 天极网 > 手机

这方来逐浪！Apple深圳前海壹方城店将于本周六开业

2025-08-14

  【天极网手机频道】在即将到来的周末，苹果公司通过 Newsroom 发布公告宣布，全新 Apple 前海壹方城零售店 将于 8 月 16 日(星期六) 在深圳宝安区正式开业。这是苹果在深圳的第三家直营店，继罗湖区万象城店与南山区益田假日广场店之后落成。此次开业活动以 “这方来逐浪” 为口号，与苹果中国官网的许多宣传语口号似有异曲同工之妙。

​Apple深圳前海壹方城店，本周六开幕

  Apple 前海壹方城的零售团队由超过 120 名热忱的成员组成，为顾客提供从选购建议到技术支持的一站式服务。顾客可在店内体验并选购包括 iPhone 16 系列、Apple Watch Series 10、iPad Air 搭配 Apple Pencil Pro、搭载 M4 芯片的 MacBook Pro 以及 Apple Vision Pro 在内的最新产品。

​Apple深圳前海壹方城店，本周六开幕

  店内设有 Genius Bar 天才吧、Apple Trade In 折抵换购及分期付款等服务，并可预约 Apple Specialist 提供的一对一个性化购物体验。Apple Vision Pro 用户还可预约 30 分钟沉浸式演示，在专属演示区感受空间计算的魅力。

  新店将持续提供免费的 Today at Apple 课程，由 Creative Pro 培训师带领顾客学习 iPhone 摄影与视频编辑、iPad 创意设计、辅助功能应用等主题。企业与商务团队可通过预约团体课程，在 Apple 商务专员的指导下探索最新产品与定制化解决方案。

​Apple深圳前海壹方城店，本周六开幕

  Apple 前海壹方城零售店在空间设计上强调开放与包容，配备无障碍通道、不同高度桌椅及扩展助听系统，确保所有访客都能舒适使用。店内还设有 Apple Pickup 到店取货区，方便顾客自选时间提取线上订单。

​Apple深圳前海壹方城店，本周六开幕

  作为 Apple 可持续发展承诺的一部分，新店采用基于植物的材料、自然通风系统与木质框架，使用 100% 可再生能源，全面实现碳中和。

  Apple 零售业务兼人力高级副总裁 Deirdre O’Brien 表示：“我们怀着激动的心情庆祝 Apple 前海壹方城零售店的开幕。顾客可在这个令人惊艳的新空间里探索 Apple 出类拔萃的创新成就。我们期待与更多热爱科技的顾客交流，助力他们达成非凡目标。”

​Apple深圳前海壹方城店，本周六开幕

  Apple 前海壹方城是大中华区第 58 家零售店，也是苹果在深圳的第三家直营门店。与此同时，位于大连 Parkland 商场的 Apple Store 已于 2025 年 8 月 9 日正式关闭，这是苹果在中国首次关闭实体零售店，原因在于商场内其他商户大量撤出，导致整体人流锐减、经营环境恶化。

  从城市分布来看，上海以 8 家门店位居首位，香港紧随其后拥有 6 家，北京则有 5 家。重庆、天津和南京均有 3 家门店;深圳在 8 月 16 日 Apple 前海壹方城开业后增至 3 家，分别位于益田假日广场、万象城及前海壹方城。广州、杭州、台北、大连、成都、沈阳则各拥有 2 家门店;南宁、厦门、福州、济南、昆明、宁波、长沙、武汉、温州、合肥等城市则各有 1 家门店。 

这方来逐浪！Apple深圳前海壹方城店将于本周六开业

  最后，此次Apple 前海壹方城在开业当天将为国内众多果粉准备精美礼品，其中包括印有 Apple 标志的保温瓶，作为对首批到店顾客的特别致意。

