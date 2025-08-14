这方来逐浪！Apple深圳前海壹方城店将于本周六开业

【天极网手机频道】在即将到来的周末，苹果公司通过 Newsroom 发布公告宣布，全新 Apple 前海壹方城零售店 将于 8 月 16 日(星期六) 在深圳宝安区正式开业。这是苹果在深圳的第三家直营店，继罗湖区万象城店与南山区益田假日广场店之后落成。此次开业活动以 “这方来逐浪” 为口号，与苹果中国官网的许多宣传语口号似有异曲同工之妙。

Apple 前海壹方城的零售团队由超过 120 名热忱的成员组成，为顾客提供从选购建议到技术支持的一站式服务。顾客可在店内体验并选购包括 iPhone 16 系列、Apple Watch Series 10、iPad Air 搭配 Apple Pencil Pro、搭载 M4 芯片的 MacBook Pro 以及 Apple Vision Pro 在内的最新产品。

店内设有 Genius Bar 天才吧、Apple Trade In 折抵换购及分期付款等服务，并可预约 Apple Specialist 提供的一对一个性化购物体验。Apple Vision Pro 用户还可预约 30 分钟沉浸式演示，在专属演示区感受空间计算的魅力。

新店将持续提供免费的 Today at Apple 课程，由 Creative Pro 培训师带领顾客学习 iPhone 摄影与视频编辑、iPad 创意设计、辅助功能应用等主题。企业与商务团队可通过预约团体课程，在 Apple 商务专员的指导下探索最新产品与定制化解决方案。

Apple 前海壹方城零售店在空间设计上强调开放与包容，配备无障碍通道、不同高度桌椅及扩展助听系统，确保所有访客都能舒适使用。店内还设有 Apple Pickup 到店取货区，方便顾客自选时间提取线上订单。

作为 Apple 可持续发展承诺的一部分，新店采用基于植物的材料、自然通风系统与木质框架，使用 100% 可再生能源，全面实现碳中和。

Apple 零售业务兼人力高级副总裁 Deirdre O’Brien 表示：“我们怀着激动的心情庆祝 Apple 前海壹方城零售店的开幕。顾客可在这个令人惊艳的新空间里探索 Apple 出类拔萃的创新成就。我们期待与更多热爱科技的顾客交流，助力他们达成非凡目标。”

Apple 前海壹方城是大中华区第 58 家零售店，也是苹果在深圳的第三家直营门店。与此同时，位于大连 Parkland 商场的 Apple Store 已于 2025 年 8 月 9 日正式关闭，这是苹果在中国首次关闭实体零售店，原因在于商场内其他商户大量撤出，导致整体人流锐减、经营环境恶化。

从城市分布来看，上海以 8 家门店位居首位，香港紧随其后拥有 6 家，北京则有 5 家。重庆、天津和南京均有 3 家门店;深圳在 8 月 16 日 Apple 前海壹方城开业后增至 3 家，分别位于益田假日广场、万象城及前海壹方城。广州、杭州、台北、大连、成都、沈阳则各拥有 2 家门店;南宁、厦门、福州、济南、昆明、宁波、长沙、武汉、温州、合肥等城市则各有 1 家门店。

最后，此次Apple 前海壹方城在开业当天将为国内众多果粉准备精美礼品，其中包括印有 Apple 标志的保温瓶，作为对首批到店顾客的特别致意。