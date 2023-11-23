OPPO Reno11系列亮点汇总：流畅耐用新标杆，即将于11月23日发布

【天极网手机频道】随着新机发布会临近，OPPO Reno11系列即将与大家见面。截至目前，官方已大方地放出新机亮点，包括影像、系统、外观、性能、续航等方面均已经揭开面纱。通过爆料资料不难看出，在全新的软硬件融合加持以及旗舰技术的普及下，OPPO Reno11系列将会带来更强劲的产品体验。下面天极网OPPO Reno11系列的核心亮点做一个汇总盘点，来看看新一代Reno系列将在哪些方面带来新体验。

亮点一：将宝石元素融入ID设计

高颜值轻薄一直都是Reno系列的主打特色之一，此次OPPO Reno11系列也在机身部分持续创新，设计师从四色宝石中获得灵感，设计出了月光宝石、萤石青、松石绿、曜石黑四种不同独特的配色。其中，月光宝石配色颇为耀眼，只需轻轻转动机身，就能获得星光、珠光、月光三种不同的光泽，质感十足。

Reno11 系列还采用了成本极高的超珠宝级工艺打造，在手机的后盖上有着708颗饰钉绽放夺目光彩，讴歌珍贵宝石的非凡魅力。此外，百级无尘工艺也应用于 Reno11 系列中，以迄今为止智能手机行业最严苛的制造标准，成就 Reno11 系列对于优雅的不懈追求。

亮点二：标配人像镜头，升级旗舰级人像表现

OPPO Reno11系列在影像方面的实力也是旗舰级别的，其中Reno11全系标配3200万像素单反级人像镜头，拥有47mm黄金人像焦段，成为目前三千元以内唯一标配人像镜头的机型。

Reno11 系列还将 Find 系列领先行业的计算摄影能力完整继承，借助超光影图像引擎及超清画质引擎等先进影像技术，创新性地将画面中人物、物体的光影和色彩以 AI 技术精确计算，使人像兼具单反质感、自然光影和生动韵味，可使 Reno11 系列具备旗舰级人像表现。

亮点三：旗舰级芯片，稳帧实力更出众

OPPO Reno 11超级标准版将会搭载天玑8200旗舰芯片，并且OPPO还和联发科深度展开调教。使得OPPO Reno 11超级标准版的综合跑分超过了百万!在实际游戏方面，OPPO Reno 11超级标准版支持《王者荣耀》120帧数模式。

而OPPO Reno 11 Pro则是搭载了高通骁龙旗舰芯片-8+。这枚芯片想必大家也一定很熟悉了，采用了台积电4nm工艺制程，有着很出色的能效比。游玩《王者荣耀》这类比较大众的游戏完全是没问题，面对《原神》或者《崩坏：星穹铁道》这类游戏也是可以轻松应对。

亮点四：首搭ColorOS14，承诺48个月续航流畅

基于ColorOS14超算平台的「内存无损压缩」技术，也让OPPO Reno11系列敢于做出48个月久用流畅的承诺。该系统通过高效存储压缩算法和存储加速技术，能够有效减少存储空间用量，确保手机在持久使用后依然保持流畅运行，让用户在四年内不受到卡顿问题的困扰。在「内存无损压缩」技术的支持下，OPPO Reno11系列可以节省最高45GB存储空间。

提到ColorOS 14，这个作为OPPO ColorOS 十周年的破壁之作，ColorOS 14在满足用户的基础流程需求的同时，还在交互方面进行了很大的创新，因此OPPO Reno11系列也将支持流体云、文件中转站、闪速抠图等使用功能，大幅提升了创作分享的效率。同时，ColorOS 14还全面接入AI大模型AndesGPT，安全防护能力也有所升级，为用户提供了全面流畅的体验。

亮点五：4年电池包换，无后顾之忧

OPPO的闪充技术一直在行业内久负盛名，不仅充得快还很安全，而OPPO Reno11系列搭载的长寿版80W超级闪充技术，支持OPPO自研的电池健康引擎，可在零下20℃环境下充电，能保证用户在正常使用48个月后，电池容量不低于80%。电池四年包换计划是OPPO于今年9月份推出的一项保障服务，承诺用户自购机之日起，四年内如果电池容量低于80%，即可免费更换一次电池，完全没有后顾之忧。

总的来说，作为OPPO Reno11系列在各方面都有很大的惊喜，在性能、影像、外观和交互等表现也是可圈可点，有望成为智能手机稳定、流畅与耐用的新标杆。至于OPPO Reno11系列还将带来哪些惊喜，其定价又将如何呢？11月23日14：30新机发布会，我们不妨期待。