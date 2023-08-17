专注全智能旗舰将体验推向极致，OPPO Watch 系列新品即将发布

> 【天极网手机频道】 随着智能手表越来越智能，尤其是专业的健康监测功能使它成功“破圈”。以智能手表为代表的可穿戴设备正在悄然改变人们的消费习惯。不过，在究竟走全智能路线还是走轻量化路线上，行业也有几种不同的声音。比如OPPO就坚定地走全智能手表路线。8月17日，「智能旗舰，健康随行――OPPO Watch 系列新品沟通会」在深圳召开，带来了他们关于健康理念与智能穿戴发展趋势的思考，同时还透露将于近期发布全新智能手表产品OPPO Watch 4 Pro。

会上，OPPO健康实验室负责人曾子敬、OPPO穿戴产品总监郑战海和OPPO穿戴产品经理马慧珊共同出席，并与现场媒体分享了OPPO Watch系列产品的成果回顾与最新进展。OPPO穿戴产品总监郑战海表示，OPPO Watch系列自创立以来，始终专注全智能手表旗舰，多次为智能手表行业带来突破性的创新体验。

专注全智能手表，屡次创新成就行业TOP3

目前主流智能穿戴主要分为手环、基础手表、全智能手表三类。其中，基础手表和全智能手表外观近似，配置与系统却区别很大，堪比功能机和智能机的差异。OPPO相信，只有全智能手表才能以流畅的交互和完整全面的功能，为用户带来媲美手机的极致体验。因此，虽然入局时十分艰难，但一直选择坚持全智能手表的道路，从无到有不断推动自研创新。

不过事实证明，对的路不怕远。历经三代耕耘，OPPO Watch系列屡次为行业带来突破性创新。OPPO Watch ECG版是国内首款获得医疗器械注册证的智能手表;OPPO Watch 2系列首创UDDE双擎混动技术，让全智能手表续航首次突破至 4 天;OPPO Watch 3系列是国内首款搭载 LTPO 常亮屏幕的智能手表，并首发60秒心血管评估、首创专业网球运动模式。出众的体验让OPPO Watch 系列获得了用户广泛好评与认可，如今OPPO在全智能手表领域的市场份额已经达到国内TOP 3、安卓阵营TOP 1。

软硬件实力领先，全面提升使用体验

丰富的应用生态是智能手表体验的基础，OPPO Watch系列已经拥有安卓最多的第三方应用，适配了几乎所有头部应用。并且，OPPO不单满足于提升应用数量，还持续将体验推向极致。以导航为例，许多基础手表只能同步手机简单指令，OPPO手表却可以脱离手机独立使用导航，并清晰完整地显示地图，带来媲美手机的完整体验。生态和互联上，OPPO也持续探索着更多可能。以车表互联为例，OPPO Watch系列是适配汽车品牌最多的智能手表，还与理想达成深度合作，推出独家无感车钥匙功能，靠近车辆即可自动解锁，受到广大车友的喜爱。

出众的智能体验背后是强大的硬件实力，OPPO Watch 系列每一代都力求采用行业顶尖的配置。去年，OPPO Watch 3系列在国内率先采用骁龙W5旗舰穿戴平台， 芯片制程工艺达到顶尖的4nm，让智能手表的性能迈上新台阶。对于困扰智能手表行业多年的短板――续航问题，OPPO更是带来了全新的解决方案：首创UDDE双擎混动技术，突破性地让两颗旗舰级芯片协同工作，从而在保障智能手表丰富体验的同时，延长了续航时长，为行业提供了新思路。从目前的信息来看，即将发布的OPPO Watch 4 Pro将再次升级小核芯片，有望再次带来续航体验的升级。

运动与健康是智能手表用户核心诉求之一。在OPPO Watch 系列诞生之始，OPPO就立志走专业健康的研发路线，对用户身体负责。2020年，OPPO制定健康战略，力求以科技创新驱动生活方式改变。三年期间，通过建立运动健康实验室、自研OPPO Sense® 运动健康算法、与阜外医院等专业医疗机构深入合作，OPPO在心血管、睡眠、运动三大领域产出诸多突破性成果，并将其成功应用于OPPO Watch 系列产品，在运动与健康领域为用户提供帮助。

OPPO Watch 4 Pro即将发布 再度引发期待

OPPO Watch系列新品OPPO Watch 4 Pro已在近日官方海报中预告。根据博主数码闲聊站爆料，新品依旧定位全智能旗舰，搭载骁龙W5+恒玄2700旗舰双芯，运存高达2GB;中框和底材质全面升级，质感大幅提升，或将于近期发布。