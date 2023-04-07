源自巴黎美学，华为P60 Art正式开售，为用户完美打造的高端科技艺术品！

【天极网手机频道】4月7日，华为P60 Art也迎来正式开售，首销价8988元起。作为新一代移动影像与科技美学“双料”旗舰，华为P60系列自发布和开售以来受到消费者广泛追捧，华为P60和华为P60 Pro线上线下均抢购一空，首批用户评价更是好评如潮，尤其是独一无二的洛可可白配色，更是自用和送给老婆亲人的高端首选。

而此次开售的华为P60 Art，也是P系列历史上从未出现过的全新款式，“Art”代表华为艺术设计款，这意味着该机器在整个产品设计层面达到前所未有的新高度，可以为用户带来更加惊艳的体验。

据了解，华为P60 Art的设计是源自华为巴黎美学研究所，它最大特别的地方是其背面。整个玻璃后壳采用特殊昂贵的工艺材质打造，从而呈现出一种非常具有立体感的光影变幻效果，搭配蔚蓝海配色象征流动的海水，整体宛如由深及浅、不断拍打汹涌的层层海浪，带来大海的静谧深邃;另外的流沙金配色如同退潮后的沙滩，使人沐浴在金色阳光下，感觉温暖平和，仿佛沉浸在时光回忆中久久不能自拔。

不同于市面上千篇一律的相机模组造型，华为P60 Art再次引领了行业审美。它以海岛为设计灵感，打破常规形态设计思维，用不规则曲线造型让整个相机模组看起来更加灵动，就像是蔚来大海里的一座海岛，整体画面协调自然。

其内三颗镜头排列整齐，中间主摄最为硕大，也最吸引人眼球，另外两颗超广角和潜望式长焦镜头上下排布，既彰显出该机行业顶尖的移动影像水平，又做到了独具一格，品牌辨识度一眼便知。

华为P60 Art采用四曲面微曲率屏幕，将水满不溢的哲学巧思运用到科技产品当中，和背板的曲面与流动设计相得益彰，不仅带给用户震撼视觉显示，并且机身纤薄，堪可盈盈握。

在如今高端智能手机市场，产品外观设计逐渐被妥协，为影像和硬件堆料而让步，这也让很多热爱追求生活品质和时尚艺术的用户所厌烦，因为面对千篇一律的“丑”似乎没有好的选择。但华为P60 Art与众不同，它颠覆了行业常规审美，继承并创新完成了华为P系列一直以来对科技时尚的不断探索，是一款真正的“科技艺术品”。

在发布会上，华为终端CEO余承东称道：“P60 Art的设计全世界独一无二，融合前卫先锋。”而在会后第一时间，华为何刚便表示：“华为P60 Art在电商平台都已经抢购完了。”用事实证明，华为P60 Art凭借颇具艺术感的高级外观，征服了注重生活质感的广大高端消费者们。

当然，华为P60 Art的强悍不止一处，它也是名副其实的全能旗舰。影像实力部分，它业界首发超聚光夜视长焦，“主摄级”的夜景变焦+首创超聚光镜群，配合F2.1超大光圈和RYYB超感光传感器，暗光长焦遥遥领先。同时搭载F1.4超大物理光圈超聚光主摄，再加上XD Fusion Pro带来的超高动态范围，以及XMAGE鲜艳和XMAGE明快风格，全新的AI质感图像引擎，成为专业摄影师艺术创作工具的同时，还能让普通摄影爱好者在弱光环境下随手拍出大片

其他硬件配置上，华为P60 Art配备昆仑玻璃面板，抗摔能力提升10倍，整机支持IP68防尘防水认证，内置5100mAh碳硅负极大电池，支持88W超级快充和50W无线快充，并支持北斗卫星双向通信，首发预装 HarmonyOS 3.1系统等。

近日，官方还发布了一套由华为P60 Art和顶级时尚杂志时尚芭莎、实力派质感女星谭卓共同演绎的时尚大片，尽显华为P60 Art的艺术气质。全能实力是保证，美学设计是引领，这样的华为P60 Art才是真正的高端科技艺术品，值得你去拥有。