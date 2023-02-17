348元的手机屏幕保护膜，你真的会购买吗？

【天极网手机频道】智能手机，是我们日常生活中使用频率最高的电子产品，但基于电子产品的特性，很容易出现类似屏幕破碎、摄像头磨损等问题。为此，很多用户会选择给手机戴上保护壳，同时贴上屏幕保护膜，防止意外摔落或日常磨损。近日，苹果官网上架了4款手机屏幕保护膜，但造价不菲。

据了解，苹果官网上架的这四款手机屏幕保护膜，名为OtterBox Amplify Glass Glare Guard防眩光屏幕保护膜，主要适用于iPhone14 Pro以及14 Pro Max。根据官方的信息显示，该款保护膜可让屏幕内容在各种光线条件下都清晰易读，从而让手机减少电量消耗。但是，这款手机屏幕保护膜的售价居然高达348元，相比于其他手机屏幕钢化膜，属实是比较夸张的价格了。

手机屏幕保护膜，是为了防止手机意外摔落造成的屏幕碎裂，起到保护手机屏幕的作用。而随着屏幕技术的成熟，现如今的手机屏幕并没有想象中那么脆弱了。若非人为蓄意破坏，用户日常使用很难对其造成损伤，而手机屏幕保护膜也仅仅只是起到一个“求心安”的作用。毕竟，从官方的屏幕维修费用来看，换屏的成本已超过2000元，所以大部分用户还是会选择为其贴上保护膜。

笔者以为，如今市面上可选择的屏幕保护膜种类比较多，其中不乏有一些质量好，并且显示效果比较优异的产品，受到了不少用户的一致好评。同时，其相比起苹果推出的4款屏幕保护膜，价格也有不小的优势，预计还是大部分用户更倾向的选择。所以，如果是你，你会选择购买哪种屏幕保护膜？