华为MateBook D 14首发超材料天线技术，超远、超稳，网络体验再升级

【天极网手机频道】随着混合办公、移动办公等需求的增加，快速且稳定的连接则决定着工作及学习效率。因此，当下用户在选择笔记本时都格外注重连接能力。

4月17日，华为正式发布了新一代MateBook D 14笔记本，该款新品拥有诸多亮点，在网络连接方面，不仅延续超级终端所具备的多设备互联互通能力，而且在网络连接功能上，首发超材料天线技术，带来更加优秀的网络体验。

据悉，华为 MateBook D 16新品采用华为超材料天线技术，与路由器最高相距270米还能流畅播放1080P在线视频，而通过创新材料结构，相比普通天线，它的信号转化效率提升70%，同样环境下抢网能力更强，网速更快、延迟更低。

举个例子，在使用网络设备众多、网络传输非常不稳定的校园环境下，你使用搭载超材料天线技术的华为MateBook D 14新品笔记本在寝室追剧，一定会比你室友看得更爽;而在集体“抢网”学习时，也不用来回找地方、找信号;在办公室办公的话，即便办公室区域面积太大，又或Wi-Fi布设不合理，只要拥有一台华为MateBook D 14新品笔记本，就可以更轻松在各种场景连网办公。

值得一提的是，华为MateBookD 14新品是首批经过国家无线电监测中心检测中心检测，并由维天认证中心授予5星无线性能体验的笔记本。所以，你可以相信华为MateBookD 14新品凭借强劲的天线性能，在参加一些户外大型活动，即便距离会场较远也能稳定联网不断线，又或有很多用户同时连接，你也能享受更强、更流畅的网络。

除了强劲的天线性能，全新一代的MateBook D 16还具备更大屏幕、更高性能等亮点。华为 MateBook D 16 2023款采用16英寸16:10的黄金比例屏幕，正面是一块全高清 IPS防眩光屏，还具备100sRGB%广色域等高素质屏幕配置，获得德国莱茵硬件级低蓝光认证，有效规避长时间注视屏幕而带来的眼睛不适等问题。虽然有一块16英寸大屏，但整机轻至1.7kg，最厚处仅18.4mm，满足了重度办公人士对笔记本轻薄便携的需求。

性能方面，华为 MateBook D 16新品搭载13代英特尔®酷睿™标压处理器，最高可以搭载i9-13900H，拥有14核20线程，加速频率高达5.4GHz，结合华为 MateBook系列自研SuperTurbo等技术调校，在多任务重度办公、视频会议带来持久稳定的高性能释放和系统流畅度。高规格的PCIe NVMe SSD 高速固态硬盘、鲨鱼鳍高密度风扇，使其应用加载速度及游戏读取速度都显著提高。

华为 MateBook D 16新品吸引我的地方还有一个小细节，华为 MateBook D 16 2023款配有采用Soft-landing软着陆设计，1.5mm高键程及独立数字小键盘，能让你在输入大量数字时手部移动空间更小，效率更高，对财务人员、工程技术人员以及程序员等重度工作者来说十分友好。

当然，华为 MateBook D 16新品自然还少不了革新的超级终端。只需要点击右下角的控制中心，进入超级终端界面，不同设备与PC互联一拉即合，不需要繁琐的连接配置，两大终端系统就能互通无阻、交互无障，就像使用一台设备一样简单，但又能享受两种设备的办公能力。

不可否认，在超材料天线和超级终端的强强联合之下，全新的华为 MateBook D 16无疑具备一整套的超联接系统，为大学生和办公人群带来更优的网络体验。