【天极网手机频道】OPPO Reno系列在影像方面一直在不断创新，给广大用户带来了非常多好玩有趣的功能玩法，例如上一代Reno14系列带来高清长焦实况照片功能、闪光实况照片功能等有趣玩法，不管是分享日常点滴还是创作社交内容，都自带趣味与质感。而这份“好玩”在全新 OPPO Reno15系列中迎来升级。随着OPPO官微持续释放新品爆料信息，OPPO Reno15系列定档11月17日，不仅带来更具创意的“出圈实况”功能，更以“系上蝴蝶结，点亮此刻星光”为主题，在潮流设计、旗舰配置上实现全方位升级，为年轻用户打造兼具颜值与实力的年度爆款。

OPPO Reno 系列向来以潮流设计出圈，Reno15系列更是将美学与工艺推向新高度，根据官方释出的信息来看，“星光蝴蝶结”配色作为行业首发的创新配色，其采用全息光刻工艺，在高亮冰透玻璃背板上雕琢出裸眼3D蝴蝶结纹理，配合闪光砂镀膜勾勒的星光银边，光线流转间呈现蓬蓬纱般的飘逸质感，完美契合当下流行的运动芭蕾风。全系共有星光蝴蝶结、极光蓝、可露丽棕以及蜜糖金四款配色，精准覆盖多元审美偏好。





正面1.15mm的极窄四等边直屏创造了OPPO迄今最窄的边框记录，看剧、回放实况视频时几乎没黑边，而且直屏设计比曲面屏实用，平时打字、玩游戏不会误触。120Hz自适应刷新率搭配10.7亿色显示，操作顺滑的同时色彩还原细腻自然。

硬件配置上，全系标配 2亿长焦超广角，从微距细节到远方风景都能轻松应对，全新升级的“前后同拍实况”功能，用户只需打开相机，即可同时调用前后摄像头同步录制，将自拍反应与拍摄场景合并为动态画面。

目前，OPPO Reno15 系列新品发布会已进入倒计时阶段，官方曝光的星光蝴蝶结配色、前后同拍实况、ColorOS16系统等亮点，已让网友期待值拉满。11月17日 19:00，这场科技与美学的视觉盛宴即将开启，更多信息将逐一揭晓，敬请期待。