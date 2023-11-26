11月购机首选 OPPO Reno11 Pro全网持续热售

11月26日，天极网了解到，OPPO Reno 11系列发布后，受到了广大消费者的火热喜爱。其中OPPO Reno 11 Pro更是在全网持续热售中！今天小编就再带大家了解一下这两款产品。

设计一直是OPPO手机的强项，这次的OPPO Reno 11系列也是代表了OPPO手机一直以来对美学设计的见解。详细来看，OPPO Reno 11系列把潮流元素、时尚与轻奢质感结合，并且还让四种不同材质的宝石出现了在产品上。

Reno11 系列全系配备单反级全焦段三摄，包含 3200 万单反级人像摄像头、5000 万单反级广角主摄与 112 度单反级超广角摄像头，可提供 0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，覆盖从全身到半身的广泛拍摄场景，帮助用户以影像记录精彩生活。

Reno11 与 Reno11 Pro 搭载的单反级人像摄像头画质出色，可以 3200 万高像素记录丰富细节，并为人像摄影提供单反级拍摄体验。这颗单反级人像摄像头提供等效 47mm 黄金人像焦段，能够在复杂环境中一键规避人群干扰，实现主体突出的精巧构图。

续航配置方面，Reno11 系列全系搭载四年超耐久大电池，为流畅体验提供耐久保障。OPPO 自研的电池健康引擎可减少电池最大容量的损耗，可在正常使用四年后保持电池容量不低于 80%。OPPO 同步推出四年电池包换计划，首批购买 Reno11 系列的用户如在四年内遇到电池容量低于 80% 的情况，可免费更换全新电池。

屏幕配置方面，OPPO Reno11 Pro正面搭载的是一块6.74英寸与旗舰机OPPO Find X6系列同款的动态光影屏，局部峰值亮度达到1600nit!大家都知道高端的显示设配都会配置HDR，OPPO Reno11 Pro就支持HDR技术，我们在观看HDR内容的时候，手机会采用光子矩阵显示技术，带来最高可以实现8倍的亮度激发，也使得我们观看的画面更加接近人眼的真实画面。

OPPO Reno11系列的详细售价如下：Reno11 Pro 12GB+256GB 版本售价3499元、12GB+512GB 版本售价3799 元Reno11 8GB+256GB 版本售价 2499 元、12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。