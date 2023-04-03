真我GT Neo5 SE发布，让越级不只停留在外观，1999元起

【天极网手机频道】最近的新机可谓一波接着一波，今天下午，1999元起的真我GT Neo5 SE正式发布，大家怎么看呢？先说我的结论，我认为真我GT Neo5 SE是史上最不SE的SE。

为什么这样说，首先它在屏幕方面就超越了其他的SE。正面采用6.74英寸的AMOLED柔性直屏，分辨率为2772×1240，450PPI显示细腻，支持144Hz刷新率、2160Hz的超高频PWM调光，在暗光环境下既能保留色彩准确，还能有效减少用户视觉疲劳。

真我GT Neo5 SE整个设计语言延续了上代的风格，后盖采用纳米级光哑融合工艺，不同角度能呈现出不同颜色。再搭配54.2度背部铂金曲率的后盖，不占指纹的同时手感也还不错。

核心配置上也是诚意满满，搭载高通全新移动平台――第二代骁龙7+，还有最新的LPDDR5X和超频版UFS3.1高速存储组合，将性能和内存体验做到了价位天花板。这里要着重说一说骁龙7+处理器，该款处理器拥有骁龙8+Gen1同款性能实力，包括4nm台积电工艺、同款1+3+4的三丛集八核心架构设计、同款Adreno725图形处理GPU等，CPU、GPU性能不仅大幅度提升，也让AI、影像、网络、安全游戏等旗舰体验下放到了中低价位的机型中。

同时，真我GTNeo5 SE还拥有最高16+1TB的满级内存组合，1TB存储和LPDDR5X内存为用户带来超出期待的使用体验。安兔兔显示，真我GTNeo5 SE拿到了96万分的成绩，对比搭载骁龙8+的机型跑分来看，真我GTNeo5 SE的成绩确实可谓是“小8+”。

在续航方面也展现出了它“越级”的一面。搭载了5500mAh大电池+100W快充的配置组合，这样的排至在同价位机型中属实难见，更卷的是，真我GTNeo5SE还配备了一系列续航“黑科技”，比如4.5V超薄高能电池、SUPERVOOCS全链路电源管理芯片以及首发搭载的AI智慧节电引擎，，扬言要“挑战行业最强续航”。

根据充电头网的测试显示，真我 GT Neo5SE 手机搭配 100W 充电套装充电时，手机全程最高温度也仅为39.4℃，温度表现十分优异;而在满电测试中，真我 GT Neo5SE 手机搭配原装充电套装充电，充至80%电量耗时22分钟，总耗时约32分钟。另有数码博主表示，真我GTNeo5 SE在经历四小时的“折腾”后，仍不能剩余58%的电量。显然，真我 GT Neo5SE 的续航完全能满足我们一天的使用。

最后的影像能力。真我GT Neo5 SE采用6400万像素主摄+800万超广角+200万显微镜头的设计，虽说定位SE，但6400万像素主摄的相对更加成熟，而且微距方面还加入了显微镜模式，整体影像能力有所提升。

售价方面，真我GT Neo5 SE 8GB+256GB售价1999元，12GB+256GB售价2199元，12GB+512GB售价2299元，16GB+1TB售价2599元。

一直以来，大家印象中的SE版本机型，大多都是相对旗舰版阉割了这儿、阉割那儿，但今天登场的真我GT Neo5 SE却摆脱了我们对SE类产品的印象，让越级不止停留在表面，真正做到了各方面的兼顾。

总而言之。真我GT Neo5 SE在同价位中有着极强的竞争力!