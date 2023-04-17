骁龙8+同宗同源，第二代骁龙7+在中高端市场掀起“旗舰体验”风暴！

【天极网手机频道】今年3月，高通推出了全新的第二代骁龙7+移动平台，为中高端智能手机带来性能核爆。随后小米集团总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰宣布Redmi Note 12 Turbo首发搭载第二代骁龙7+，捍卫中端用户“性能自由”的权利。加持了第二代骁龙7+的Redmi Note 12 Turbo强在哪？又是如何在中高端市场掀起旗舰体验风暴的呢？

众所周知，在骁龙移动平台的命名里，“+”意味着是性能增强版，正如去年备受用户好评的第一代骁龙8+，通过“+”的升级再度引领旗舰性能新高度。而有趣的是，关于此次发布的第二代骁龙7+的定位，业界普遍认为它是第一代骁龙8+的“孪生兄弟”，不仅硬件核心全面继承自旗舰芯片，在实际体验方面也几乎完全对标旗舰，是高通为中高端智能机型准备的诚意大礼，旨在革新用户体验，重塑中高端市场新标杆。

百万跑分遥遥领先，史上最强7系

不断提升用户的体验向来是骁龙努力的方向，而性能的提升是一个极为重要的方面，这也是广大用户选购时最看重的核心要素。尤其是今年，手机市场的激烈争夺不仅发生在旗舰机，中端机市场也成为了“兵家必争之地”，作为核心竞争力的移动平台自然不能拖后腿。

全新发布的Redmi Note 12 Turbo配备LPDDR5+UFS3.1满血内存闪存，在第二代骁龙7+的加持下，实测安兔兔跑分接近103万，成绩接近第一代骁龙8+降频版，相比天玑8200机型的88万分领先优势更是明显。

拥有“次旗舰”实力的原因在于，第二代骁龙7+基于更先进的台积电4nm工艺制程打造，采用了和第一代骁龙8+旗舰相同的1+3+4 Kryo CPU核心架构，其中Cortex X2超级大核最高主频高达2.91GHz，性能较上一代提升50%;GPU部分同样是骁龙8+同款Adreno GPU，是整个高通骁龙7系史上性能提升最大的一代。

Redmi Note 12 Turbo在《王者荣耀》极致画质、120帧率模式下，30分钟实测平均帧率119.2fps;在《原神》深境螺旋战斗原画质、60帧率模式下，30分钟实测平均帧率59.7fps，全程亮度稳定。另外，根据高通测试数据，Geekbench6针对CPU单线程和多线程测试中，第二代骁龙7+分别领先竞品35%和24%;GFX Aztec Ruins 1440P针对GPU测试中，第二代骁龙7+性能领先竞品25%;在GFX曼哈顿3.0 1080P长达20轮连续测试下，第二代骁龙7+性能发挥十分稳定，全局曲线平稳顺滑。

值得一提的是，有了几代旗舰移动平台的经验，无论是骁龙还是普通用户都意识到，只有性能和能效共同提升才能真正带来实质上的用户体验的提升。能效会成为决定用户实际使用体验的“胜负手”。在这方面，第二代骁龙7+相比第一代骁龙7而言在芯片DOU能效上提升高达13%;而GPU能效比竞品有至少超过50%的优势。优秀的持续性能输出和能效表现大幅领先同价位竞品机型，不仅是第二代骁龙7+的神U潜质，也成为Redmi Note 12 Turbo“大招”之一。

旗舰特性全面下放 中端体验不打折扣

除了核心性能和能效提升以外，高通也首次将过往众多骁龙8系的旗舰特性下放给了第二代骁龙7+，让更多主流用户能够以亲民价格享受到无限逼近旗舰的全面体验，这正是第二代骁龙7+敢于重塑市场新标杆的底气所在。

・游戏

高通骁龙自研GPU的强悍人人皆知，此次第二代骁龙7+采用骁龙8+旗舰同款Adreno GPU，功能特性丝毫没有阉割。第二代骁龙7+引入了很多原来只有骁龙旗舰平台上才能看到的特性。例如首次支持Auto VRS自适应可变分辨率渲染，这一特性为开发者提供了相当的便利，让他们能够针对游戏画面中正在移动的人物角色等重点区域进行高分辨率渲染，而对背景天空等非重点区域降低渲染分辨率，使GPU实现画质、帧率和功耗的最佳平衡，升级后Auto VRS可在游戏中自适应识别场景并应用，比传统VRS接口调用更广泛实用;而第二代骁龙7+还首次支持了立体渲染技术，它基于虚幻引擎5，同样为游戏工作室提供便利，能够对游戏中的烟雾、云雾等特效进行进一步渲染，让游戏画面呈现更逼真的、更沉浸的视觉效果。;支持Adreno图像运动引擎，通过插帧技术可提升游戏2倍帧率流畅度，或者相同帧率下减少50%功耗。

从游戏场景我们不难看出，骁龙的优化不仅针对消费者，同时也为众多的游戏厂商提供了技术开发层面的便利。不断优化产业链条，打通上游平台、游戏开发者与硬件设备之间的技术壁垒也是骁龙不断努力的方向。

・影像

受制于成本以及产品定位，相较于旗舰机型，中高端机的影像能力往往有限，除了传感器和镜头的差异，主要原因还是背后的ISP性能不够强悍，无法发挥出硬件最大潜力。第二代骁龙7+是首款将旗舰18bit三ISP架构下放到骁龙7系的芯片，它捕捉到图像信息数据是上一代的4096倍，最高支持2亿像素，从6张多帧融合提高30张多帧融合，暗光画质更清晰，首次支持三重曝光4K HDR视频拍摄以及18-bit RAW专业格式拍摄。

如此强悍的旗舰级ISP性能，助力Redmi Note 12 Turbo拍出更令人惊艳的照片。从官方样张能够看到，6400万高像素带来了绝佳画面解析力，即使2倍无损变焦也能看见钟表刻度，暗光和HDR场景下细节质感丰富，带来出色高动态范围。

・AI和音频

AI性能高低对于游戏和影音体验至关重要，因为它直接影响屏幕画面显示。第二代骁龙7+的AI性能比上代提升两倍，并且首次引入AI超级分辨率，不仅可以提升游戏画面精细度，也支持视频超分，让用户在观看视频和手机录制视频时都能感受到不输旗舰的清晰观感。

第二代骁龙7+支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术。Redmi Note 12 Turbo强悍的性能表现正适合玩家用它玩各种高负载游戏，而设备能否做到音画合一、方便用户听声辨位就显得极为重要。

第二代骁龙7+不仅首次支持aptX Lossless无损音频和高通高速链路技术，可实现最高24bit 96Hz的高清无损音频蓝牙传输，并且具备超低时延和低时延语音回传，做到听歌音质极致震撼、游戏声音无延迟、语音聊天准确快速等等，为玩家带来沉浸式娱乐体验。

・连接和安全

第二代骁龙7+搭配骁龙X62 5G调制解调器及射频系统，也让它成为了首个支持5G+5G/5G+4G双卡双通的高通骁龙7系芯片。用户在使用Redmi Note 12 Turbo时就能感受到旗舰级别的网络魅力。你可以主卡接电话的同时通过副卡的数据连接上网，两边操作互不干扰。另外，第二代骁龙7+也支持WiFi6和6E，最高速率可达3.6GHz，并支持蓝牙5.3。不论是双卡5G通信，还是WiFi6高速无线，都能为你打游戏时提供稳定低延迟的网络环境，游戏操作快人一步。

毋庸置疑，手机已经成为每位用户核心的终端设备之一，记录的关键信息远多于其它产品，隐私及数据安全越发重要。第二代骁龙7+还具备Snapdragon Secure，将人脸识别、指纹、应用数据等关键隐私信息进行硬件级独立加密，最大化保证系统隐私安全。骁龙移动平台在安全方面的持续发力，让用户更安心的同时，也能为移动行业发展带来“新势能”，从更多维多着手完善产品细节。

综合来看，第二代骁龙7+移动平台和我们过去所见到的任何一款中高端移动平台都完全不同。可别小看了“+”这个后缀，“+”的背后包含了从性能、影像、AI、音频、连接全方位的升级，它是首款采用与高端旗舰产品相同制程工艺、相同架构、相同功能特性的骁龙7系，同样也将改变以往中高端移动平台偏科的刻板印象。

核心性能暴增，全面旗舰特性下放，这样的第二代骁龙7+，不仅是厂商眼里的“核爆武器”，无疑也会成为用户心中的新一代“神U”。