Fairphone 5模块化设计可自由拆装，并且还提供5年保修

大家对电脑模块化、DIY化相比不陌生，但手机模块化一定了解得不多。早在数年前，谷歌曾推出Project Ara的手机模块化计划，不过在商业化的道路并不顺利，仅仅作为概念昙花一现。后有荷兰手机厂商Fairphone率先实现，它在2015年推出的Fairphone 2是全球首款采用模块化设计理念，而且是顺利量产的产品。

令人欣喜的是，Fairphone似乎并不满足于尝鲜，它一直计划延续模块化设计概念，并将它作为产品的差异化风格，甚至竞争优势。最近，海外科技媒体Android Authority放出了其最新一代的Fairphone 5。新机的屏幕从水滴屏变为了挖孔屏，背部的镜头模组也进行了调整。

而且新手机Fairphone 5将延续该系列标志性的模块化与可拆卸设计，用户可以轻松打开后盖，并自行拆解电池、摄像头等元器件。Fairphone 5依旧承诺将提供5年的安卓版本更新，以及长达5年的保修服务。潜台词是，用户想拆就拆，这对极客来说非常有吸引力。在同质化严重的当下，可拆卸的模块化手机的确能带来一丝新意，我们也希冀Fairphone能继续创新，带来更多新玩法。