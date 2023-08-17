OPPO Watch系列新品沟通会召开 兼顾续航和智能体验 深耕健康领域

【天极网手机频道】8月17日，天极网了解到OPPO在深圳召开了“智能旗舰，健康随行 OPPO Watch 系列新品沟通会”。在这次新品沟通会上，OPPO相关负责人不仅展示了OPPO智能穿戴设备的产品理念，还公布了OPPO Watch 4 Pro这款重量级新品的一些细节。

截止今日，OPPO Watch系列依旧是安卓智能手表阵营拥有最多第三方应用的设备，还与多个车企紧密合作，做到了智能车联数量第一(与理想深度合作推出无感车钥匙功能)，并且手表还可以脱离手机独立使用导航。这不仅代表着OPPO对第三方应用厂商的重视，也代表着OPPO以用户需求为中心，致力于打造实用、领先的多种智能手表功能。出众的体验让OPPO Watch 系列获得了用户广泛好评与认可，如今OPPO在全智能手表领域的市场份额已经达到国内TOP 3、安卓阵营TOP 1。

在当今的智能手表市场，很多厂商都秉持着续航大于体验的观点。但OPPO Watch系列选择在这两点上寻找平衡兼顾。OPPO Watch系列采用UDDE双擎混动续航(可以让两颗芯片协同工作)，从而在保障智能手表丰富体验的同时，延长了续航时长，来达到智能体验与长续航兼顾。

在自主研发方面，OPPO品牌一直坚持专业智能设备健康自研。过去三年，OPPO建立了健康实验室并与各大医疗机构高度深入合作，在心血管、睡眠、运动多个领域取得了显著成果，并且成功将这些都融入了OPPO Watch 系列产品之中，在运动与健康领域为用户提供帮助。

最后，天极网还了解到OPPO Watch 4 Pro最近已经在各大平台预热，近期发布。根据一些爆料信息，这款智能手表依旧定位全智能旗舰，并且将会搭载龙W5+恒玄2700旗舰双芯(智能手表的运行内存将会达到2GB)。此外，OPPO Watch 4 Pro的外观质感也会有大幅度提升，主要是中框和表壳材质进行改进。不知道你是否也期待这款带来变革的OPPO Watch 4 Pro智能手表呢？