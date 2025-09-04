华为Mate XTs 非凡大师首发，小艺再升级重塑商务办公、生活新体验

【天极网手机频道】9月4日，华为推出了全新一代折叠屏手机――华为Mate XTs 非凡大师。除了硬件升级，更引人注目的是其搭载的鸿蒙系统级智能体小艺，AI能力不断进阶，交互自然流畅，能精准理解用户意图，带来了专属的AI知识管理、AI出行规划和AI效率体验，既能辅助商务办公，又能充当生活顾问。

小艺知识库，商务办公更高效更智慧

对于商务人士而言，每天需要浏览大量的行业资讯，但用传统的笔记、备忘录软件来记录或收集关键信息，不仅繁琐，还容易丢失。小艺知识库支持全局知识收藏、知识管理，并能基于收藏知识进行再创作，如在网站、应用等查找有关智慧医疗的信息时，可通过拖拽记、分享记、本机上传、双触记录多种收藏方式，将内容收藏进小艺知识库，而且录音、图片、视频等多种类型统统适用;

同时，贴心的小艺知识库还能创建智能合集，方便更高效地查找、回顾和管理个人资产，还支持将收藏好的知识生成AI智能摘要，如果在出差候机的间隙里，想回顾收藏的行业趋势资料，只需跟小艺说“提炼收藏的行业趋势要点”就能轻松获取内容，值得一提的是，小艺知识库还能把枯燥的资讯生成有趣的播客，通勤路上就能听，还能分享给团队成员，让知识流动起来。简而言之，小艺知识库能够助力你在工作中构建个性化的知识体系，并给予快速获取信息、赋能知识再创作。

全能生活管家小艺，一键开启省心模式

商务、工作场景之外，小艺还是“懂你所需、伴你左右”的智慧生活管家，无论是旅游出行、日常生活，都能给你提供实时专业、贴心的帮助与建议。

小艺出行规划，更懂你的旅行管家。如你想去新疆玩，只需一句话“请帮我做一份两人新疆7日游旅行规划”，小艺会迅速给出一份图文并茂的旅行计划，并结合旅游地的地理、交通、景点安排省事、顺路的路线;令人更安心的是，小艺出行规划支持生成每日行程可视化小地图，行程一目了然，心里踏实不少;更便捷的是小艺支持攻略内容中的链接一键跳转：点击酒店、餐厅等推荐项，可直接查看详情，无需反复切换APP;而且点击跳转链接后即刻自动拉起左右分屏，一边看攻略一边查位置，对照浏览更加直观高效，让你尽享躺平式旅游的便捷与舒适。

小艺连续翻译，玩转跨境之旅。出境游最担心的就是语言不通，小艺连续翻译，支持截屏、文档、浏览器等全场景的连续性翻译，出境游使用海外版本的打车、社交媒体等应用APP时，长按小艺导航条点击“连续翻译”，选定要翻译的屏幕，就能开启多屏即看即翻，而且各窗口独立翻译，互不影响。用户可以一屏看海外攻略，一屏操作打车软件，一屏和朋友聊行程，充分感受多屏交互的流畅与便捷。

小艺看世界，你的万能助手。旅途中看到特别的建筑，打开小艺看世界，镜头对着建筑问是什么建筑，小艺马上就会介绍“这是上海外白渡桥……”;外出聚会前，唤醒小艺，打开摄像头对准衣物询问小艺“今天穿这身如何？”，它就会像闺蜜一样给你建议;

小艺深度解题Agent，辅导作业不费爸妈。周末在家正忙着处理工作，孩子又拿着数学题凑到跟前，脑袋瞬间“宕机”，小艺深度解题Agent来帮忙，其支持拍照解题、作业批改，还提供AI互动讲解、可视化解题，上传一道数学题后，小艺会先梳理题干，层层递进式的引导，最终经过详细且准确的推理过程，得到答案。

在华为Mate XTs 非凡大师上，鸿蒙系统级智能体小艺AI能力不断进阶，使用入口非常便捷。除了语音和电源键唤起小艺，鸿蒙5的小艺导航条常驻桌面底部，可以把文件、图片等拖给小艺导航条高效处理，也可以通过指关节圈选屏幕内容问问小艺，长按导航条也能唤醒小艺进行识屏对话。小艺不仅提供了高效便捷的生产力，还能给商务和生活提供全方位助力，无论是生活还是工作中的难题，随时随地都能问问小艺。