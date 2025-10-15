首发理光GR影像系统，街拍神器真我GT8 Pro官宣10月21日发

【天极网手机频道】

2025年10月15日――中国・深圳――真我手机正式宣布，旗舰新品真我GT8系列定档10月21日15:00。作为品牌成立7周年、全球销量突破3亿台的里程碑之作，真我GT8系列将双旗舰齐发，以越级的产品力，在旗舰红海中占据一席之地。街拍神器真我GT8 Pro，凭借行业首发理光GR影像系统、第五代骁龙8至尊版和2K 144Hz苍穹屏等旗舰配置，用满配体验回应用户期待，以真旗舰玩出点名堂。

四年磨一舰，就是理光GR味儿

真我携手理光GR从光学、算法、交互、影调上进行全链路深度定制，使得真我GT8 Pro成为首个搭载理光GR影像系统的手机。为从源头保证画面的纯净，真我GT8 Pro搭载由双方联合打造的理光GR防眩光主摄，采用精密7P镜头结构、五层超低反镀膜和双层AR镀膜设计，实现行业顶尖的抗眩光能力，还原最纯粹的光影。

在强大的光学硬件基础上，真我GT8 Pro联合理光GR深度复刻标准、正片、负片、单色、高对比黑白五大经典胶片影调，所有影调均通过数百种照明场景和色彩测试精心打造。此外，真我GT8 Pro还带来了行业最快的“一划速启”联名模式切换，以及复刻超焦距功能的快拍对焦模式，配合专属的相册与理光GR水印，打造独一无二的街拍神器。

长焦赛道必有真我。真我GT8 Pro还搭载了2亿潜望长焦，凭借超高像素与大底传感器的优势，带来超乎想象的变焦能力与画质表现，实现构图自由。

旗舰双芯+2K 144Hz苍穹屏，真旗舰真全面

真我GT8 Pro拥有旗舰双芯、2K 144Hz直屏、大师级双扬声器等一系列旗舰配置，旨在用满配体验回应用户期待。真我GT8 Pro搭载最新的第五代骁龙8至尊版，并配备电竞独显芯片R1，能够协调主芯片进行算法优化，配合GT性能引擎3.0和7K超覆盖冷锋散热VC，为游戏体验带来革命性突破。屏幕上，其配备与京东方联合研发的2K 144Hz苍穹屏，支持4000nit阳光显示与7000nit局部峰值亮度。圆偏振光护眼技术与全亮度DC调光，使得SVM值低至0.07，刷新行业亮度极限的同时，兼顾清晰护眼。

为打造更沉浸的游戏体验，真我GT8 Pro搭载双1115E大师级扬声器，配合N'Bass旗舰声学增强材料与全腔对称式设计，带来震撼真实的立体声场。在此之上，0816瑞声Top级超宽频脉冲马达，以其澎湃振感与50ms闪电级响应，提供细腻丰富的振感反馈，共同带来听感和触感的极致体验。

最强标准版真我GT8，游戏拍照两不误

真我GT8定位“最强标准版”，在极致性能与旗舰影像之间不做妥协。性能方面，真我GT8搭载骁龙8至尊版与电竞独显芯片R1的旗舰双芯组合，通过双芯协同优化，保障长时间高负载下的流畅帧画体验。同时，它配备了Pro同款的2K 144Hz苍穹屏，将旗舰级的细腻观感与流畅操控带给更多用户。影像方面，拥有同档罕见5000万潜望长焦，支持3.5倍光学变焦与7倍无损变焦，在同档位产品中树立了全新的影像标杆。

真我GT8系列新品发布会将于10月21日15:00正式举行，更多惊喜即将揭幕，敬请期待。