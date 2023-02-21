一加Ace 2备受欢迎：大运存已成未来手机标配！

【天极网手机频道】年后的手机市场，依旧如火如荼，新品手机频频发布。近期，一加手机发布了一加Ace 2，凭借着高性能、大运存、快充等特性，获得了不少消费者的青睐。开售当日，一加Ace 2京东天猫双平台开售37分钟，刷新了近1年所有安卓手机首销全天销量纪录，一举拿下了“天猫手机热销榜总榜第一”、“京东手机热卖榜前三、安卓第一”的出色战绩。今天，就让我们来看看这款号称“性能手机新标杆”的新品，其各方面配置如何。

外观设计上，一加Ace2提供了冰河蓝、浩瀚黑两款简约配色。手机背板采用了与一加11同款的“黑洞灵感美学”设计，配合独特的丝绸玻璃工艺，塑造出了细腻如发丝的光影观感，同时赋予了机身丝滑若绸缎的手感，带来了视觉与触觉的双重享受。

屏幕方面，一加Ace2搭载了一块6.74英寸的AMOLED 曲面屏，这块屏幕具备1.5K分辨率、120Hz刷新率、10.7 亿色、100% DCI-P3等特性，在同档位手机中屏幕素质相当不错。同时，这也是首款南德精准触控S级认证的灵犀触控屏，游戏模式下360HZ触控采用率，通过插值可实现最高720HZ的触控采样率，显示效果自然不会太差。

核心配置上，一加Ace2搭载了第一代骁龙8+移动平台，配合超帧超画引擎、HyperBoost 2.0游戏稳帧引擎、X 轴线性马达、超线性立体声双扬声器等配置，其整体性能完全扛得住时下任何大型手游的考验。而在日常的使用中，由于内置的ColorOS 13系统以及最高16+512GB的大内存组合，用户使用起来也更为流畅高效。

其他配置上，一加Ace2配备了“5000W像素的索尼IMX890镜头+800W像素的超广角+200W像素的微距镜头”后置三摄影像模组，适用于多场景拍摄，足以满足用户日常的影像需求。而在充电与续航上，本次的一加Ace2内置了5000mAh 长寿命电池，支持长寿版100W 超级闪充，更有SUPERVOOC S 全链路电源管理芯片强力加持，充电与续航能力同样不可小觑。

价格方面，一加Ace2 12+256GB售价2799元;16+256GB售价3099元;16+512GB售价3499元。如此价位，配合骁龙8+、最高16GB内存、ColorOS 13、灵犀触控屏等配置，一加Ace2在3000价位的竞争力显然比较大，确实能够获得更多消费者的青睐。

笔者以为，基于如今手机应用软件APP功能的丰富化，想要确保各项APP在后台流畅运行不被清理掉，需要更大的运存空间来支撑。从如今各大手机厂商推出的手机配置来看，基本都是以12GB运存为主流，但在次旗舰产品中16GB的运存仍比较少见，一加Ace2提供的16GB运存，能够带来更加流畅的用机体验。可以说，大运存已慢慢地演变为手机的标配。

当然，作为与运存互利共生的内存，同样也在逐步扩大。256GB逐渐成为主流，512GB乃至1TB都慢慢进入大众的生活，例如：近期发布的realme GT Neo5就提供了最高1TB的内存可选，以此来缓解用户的“内存焦虑”。所以，在购买建议上，为了尽可能地延长手机的使用寿命，笔者还是建议，以12GB+256GB为起点，再根据实际的需求进行版本的选择。