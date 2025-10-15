【天极网手机频道】2025年10月15日，中国，深圳 ―― 2025 OPPO开发者大会(ODC25)今日在深圳正式开幕，大会发布了全新ColorOS 16，并聚焦OPPO AI的全新战略布局与技术成果，表达OPPO打造与用户共生的智慧系统，引领个人化AIOS的战略构想。同时，OPPO将全面赋能个人开发者，为生态发展注入创新动力。

OPPO软件工程事业部总裁唐凯表示：“流畅是ColorOS的本色，AI将会让ColorOS更加出色。ColorOS已正式进入AIOS时代，基于新计算、新感知、新生态的OPPO AI全新技术架构，ColorOS16将为用户带来更多、更有想象力的AI新体验。未来，OPPO也将继续做好AI手机的引领者与普及者，更加踏实地让AI更快的走进千家万户。”



OPPO软件工程事业部总裁唐凯

“机圈德芙”再升级，ColorOS 16全面焕新

去年，ColorOS 15凭借流畅双引擎给用户带来了一系列极致丝滑的操控体验，获得众多用户好评，被称为“机圈德芙”。今年，全新ColorOS 16对于流畅的探索更进一步，带来全新流畅技术架构：全新极光引擎，探索感官上限;全新潮汐引擎，突破性能极限;还有全新自研的繁星编译器，提高流畅底限。基于三大流畅科技，ColorOS将实现全面流畅。

全新极光引擎带来安卓首个无缝架构，通过重塑传统安卓模块化架构，将不同业务模块进行一体化无缝绘制和分布式响应调度，实现全场景的丝滑流畅。针对极限重载场景，全面升级的潮汐引擎带来行业首发芯片级动态追帧技术，实现了软硬协同的系统级动画性能优化，不仅让系统重载流畅度提升37%，功耗更是降低了13%。此外，ColorOS 16还带来全新繁星编译器，基于首个自研安卓跨级融合编译技术，从0到1构建了从Java到专属硬件的完整编译链，让大众机型也有顶级流畅。



OPPO ColorOS 设计总监陈希

在设计方面，ColorOS 16带来全新光场设计，打造更真实、自然、舒适的视觉体验。全新的AI灵感主题融合实况壁纸能力，生动记录人生发光时刻，全新的AI实况壁纸和AI灵感文案，不仅能将静态图转换为更具生命力的动图，还能自动识别匹配符合情绪的文案，充分尊重每个用户的个性表达需求。



ColorOS 16全新光场设计

围绕众多用户关注的跨端互联体验，ColorOS 16全面打通品牌间的生态隔阂，不仅实现在OPPO手机上接听iPhone电话、短信以及应用通知，更支持AirPods开盖即连、原生降噪以及空间音频等原生体验。电脑端的跨屏互联也迎来升级，用户可以将手机屏幕镜像投屏到电脑，鼠标拖拽即可完成文件传输。不止是生态间的互联，OPPO自有生态的一碰互传现在也支持小红书笔记、三方歌单、淘宝链接、视频链接等内容的一碰共享，玩法更多，快乐加倍。



ColorOS 16流畅本色，AI出色

OPPO AI新战略，与用户一起进入AIOS新时代

OPPO作为AI手机的引领者与普及者，始终致力于通过AI手机这一载体，以大模型计算能力为中心，全面重塑人与服务的关系。在此次开发者大会上，OPPO AI的全新战略也正式公布，即“新计算、新感知、新生态”，以On-Device Compute端侧智能计算、PersonaX记忆共生引擎，以及Agent Matrix智能体生态框架三大技术底座，OPPO AI将打造与用户共生的智慧系统，引领个人化AIOS。

On - Device Compute是端侧智能计算的技术底座，通过高密度端侧模型和高性能推理框架，成功突破多模态大模型在移动终端上的应用难题，推理性能峰值能达300tokens/s、128k最长上下文，将端侧智能计算留在掌心，让时刻在线的AI更安全。PersonaX作为一个以用户为中心的多模态记忆引擎，依托泛在感知系统，实现对用户全时、全域、全维度行为的深度感知和理解，进而构建起终身记忆驱动的“懂你AI”核心能力。Agent Matrix智能体生态框架，是智能体跨设备协同的核心平台，也是AI智能体实现从单步执行升级到复杂任务规划与多设备联动的关键突破，能够为用户带来无缝、高效、智能化的全新交互体验。



OPPO ColorOS 智能助理部总经理万玉龙

在OPPO AI新战略的赋能下，AI应用创新也迎来全面爆发。备受好评的AI一键闪记在ColorOS 16上不仅能够提供记图文、记视频，还能记取餐码、记账目，全新进化的AI一键闪记真正让“记忆”成为AI的标配。全面进化的小布记忆实现了用户形象的全面理解与构建，提供千人千面的个性化服务。同时，ColorOS 16还将小布记忆进行全系统、全链路的一站式全面打通，记忆搜索、记忆问答、记忆推荐的一站式智能周到服务，将带来断代领先的AI服务体验。

ColorOS 16还带来AI实景对话功能，作为AI一键问屏的升级版，AI实景对话功能支持连续实景对话，并且随时可以打断回答重新提问，指哪答哪，全程专属。同时，OPPO AI也为系统应用赋能全新体验。AI录音摘要功能不仅支持实时分角色转写，还能进行AI摘要，轻松摘出好文案;全新的系统级全局AI写作融合了AI便签助手、文档助手、AI帮写，提供润色、排版、生成社媒文案等能力，成为真正的生产力神器。此外，AI帮回复、全新便签块编辑、AI人像补光等功能体验也在稳步提升，高效无处不在。



OPPO AI 记得你才更懂你

筑牢数字安全屏障，OPPO 多维度助力全球开发者高效增长

在此次大会上，OPPO正式发布“OPPO隐私安全智护体系”，通过全新升级的权限管理，实现用户隐私的透明可控与精细关键环节，同时推出了一系列合作策略升级，持续为开发者提供从技术支撑到规模增长的全链路解决方案，助力开发者在安全合规基础上实现高效增长。

聚焦生态构建方面，OPPO不仅致力于提升用户隐私安全水平，更通过覆盖应用全生命周期的支持系统，帮助开发者应对从本土创新到全球运营的挑战，实现长期发展。为此，平台打破原有限制，向个人开发者开放应用上传权限，让独立开发者的创意也能获得正式分发机会，享受与企业同等的成长支持，为应用生态注入源源不断的创新动力，相关能力将于2025年12月底正式对外开放。



OPPO 隐私安全智护体系

此外，OPPO开放平台为全球开发者提供更方便的海外增长通道，支持“一键出海”，帮助开发者将应用直达OPPO应用服务所覆盖的108个国家或地区，无需重复打包或多次上传，真正实现“开发一次，全球发布”。



OPPO开放平台支持“一键出海”

未来，OPPO将坚持做好AI手机的引领者与普及者，持续建设智慧互融的开放生态，携手生态伙伴共同为用户带来更智慧便捷的产品与服务。