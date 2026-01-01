【天极网手机频道】2025年12月31日，OPPO|一加旗舰店(郑州郑东万象城店)正式开业。这是OPPO在中原地区落地的首家旗舰店，也是OPPO探索科技潮流与城市文化融合的又一次实践。门店延续了“年轻人的城市公园”的核心定位，以河南代表性文化符号汝瓷为设计灵感，结合年轻人喜爱的二次元潮流文化，在跨年节点推出多元创意互动体验。

OPPO副总裁、大零售负责人李杰表示：“郑州旗舰店是OPPO面向中原地区年轻用户打造的沉浸式趣味潮流空间。我们希望通过融合二次元、游戏、影像等年轻人熟悉且热爱的元素，让门店突破传统零售的功能边界，进化为集文化体验、兴趣社交与科技互动于一体的城市公园。”

“城市公园”再进化：河南文化与二次元潮流巧妙融合

围绕“年轻人的城市公园”核心理念，OPPO郑州旗舰店引入河南文化，并结合二次元潮流主题进行年轻化呈现。以河南汝瓷代表性的天青釉色与冰裂纹理为美学灵感，OPPO通过玻璃创新工艺将其应用于门店一二层外立面、旋转楼梯、中华文字核心筒装置等设计，力求还原釉面哑光质感，让温润含蓄的东方审美在科技潮流语境中焕发青春气息。

作为门店文化表达的重要组成部分，中华文字核心筒装置自旋转楼梯中心垂直延展，呈现甲骨文、小篆、繁体至简体的中华文字演进脉络。同时，门店外设置了巨型定制“小O”，身着商周服饰、前置后母戊鼎、立于黄河之上，以更具二次元的表达方式，使传统文明以可感知、可互动的方式融入年轻人的日常到访场景。

为了给用户带来更加舒适自在的体验，旗舰店设置了丰富的体验和互动区域：在门店一楼，咖啡区推出定制饮品，将胡辣汤、十三香等河南元素融入风味创作;二楼活动区则与虚拟偶像男团 LASER和 MANTA进行联动，推动各类周边IP体验，以二次元热潮强化年轻用户的情感连接;三楼则设置产品售后服务区，为入店顾客提供贴心服务。

OPPO通过融合年轻人喜爱的二次元、电竞、影像等元素，拓展门店的社交与体验边界。而OPPO也凭借影像、游戏、OS系统等产品力和科技力，成为最受年轻人欢迎的手机品牌。如刚发布的Reno 15的潮流外观与实况玩法受到年轻人喜欢。最新数据显示，Reno 15系列在开售首周稳居安卓市场单销量冠军，开售三周出货量已超200万。在 2025 年国内手机市场整体增长趋缓的背景下，Reno 系列销量实现了 15.2% 的增长。

数据显示，购买 Reno15 系列的用户中，年轻人占比已超过半数。

打造跨年创意新玩法，OPPO全面拥抱年轻用户

开业当天，OPPO郑州旗舰店以二次元文化为切入口，人气二次元KOL“在下悟空是也”将作为一日店长 & Reno15 新色体验官与大家共庆开业，并开启跨年开业狂欢派对。活动现场，“悟空”店长参与外场暖场互动、店长见面会1V1交流等环节，粉丝在排队应援、现场互动与近距离交流中持续释放情绪热度。此外，门店内设立二次元潮流 IP LASER&MANTA主题店，使旗舰店在开业首日即成为年轻人自发聚集与社交的跨年新据点。

与此同时，OPPO结合Reno15系列新配色CMF星星背板，面向O粉推出跨年“星光派对”，打造充满仪式感的互动体验，让郑州旗舰店成为承载年轻人情感与记忆的城市潮流新空间。门店设置新星影像墙、新星许愿树等创意装置，并开展O粉加油“新”光派对，邀请用户许下新年心愿、共影拍照打卡、参与跨年抽奖等，在倒计时中共同迎接新一年的到来。此外，OPPO在贵阳、武汉、天津已经投入运营的几家旗舰店也同步开启跨年活动，多城联动共同点亮新年时刻。

“OPPO致力于将旗舰店打造成为年轻人喜爱的文化与潮流聚集地。未来三年，OPPO在中国核心城市计划布局50家OPPO|一加旗舰店，通过综合考量商圈人口数量、OPPO用户浓度等维度进行选址，确保门店能够更高效地服务核心用户人群。”李杰在接受媒体采访时强调。

随着OPPO郑州旗舰店的开业，OPPO将进一步连接千万消费者，通过体验服务、粉丝运营、联合IP等全方面的运营使旗舰店成为青年文化的引力场，让更多用户了解OPPO，走进OPPO，喜欢OPPO。