又有问题！iPhone 14 Pro Max开启息屏显示后烧屏

【天极网手机频道】苹果基本天天上热搜，大家可能已经见怪不怪。去年iPhone 14系列发布时除了带来全新的灵动岛设计还加上了AOD息屏显示，但是这两天苹果再一次因为烧屏问题而上热搜。有博主表示自己的iPhone 14 Pro Max在开启息屏显示后发现烧屏了，根据提供的图片来看，在微信摇一摇的页面下屏幕可以看到时间显示残影和苹果内置的官方经典壁纸轮廓。

iPhone 14系列采用的是超视网膜OLED 屏幕，可以带来更鲜艳的色彩和更高的亮度等亮点，而带来这些显著亮点的关键在于 OLED 屏幕独有的自发光特性，是支持 iPhone 14系列“全天候显示”功能的关键所在，但这也是造成烧屏的原因。因为当 OLED 屏幕长期显示同一画面时，受到亮度高低、时间长短、机身温度等因素影响，最终将导致屏幕出现局部显示异常的现象。



iPhone 14 Pro系列



据了解，一般的 LCD 屏幕显示器背面都装有背光层，然后通过背光层发光来照亮显示器像素点，从而达到屏幕显示效果。而OLED 屏幕采用了更先进的结构，显示器像素点可以自发光成像，因此屏幕显示效果更加鲜艳。但是当像素点长期显示同一颜色时，这些像素点会因为长期发光而老化，像素点老化达到一定程度时，将会导致屏幕局部出现残影，也就是大家说的“烧屏”，而且这种情况无法修复。如果OLED 屏幕在亮度越高、时间越久、温度越高的情况下，将会加剧 “烧屏” 现象。

除此之外，还有网友表示自己的iPhone 14 Pro只用了不到一个月，灵动岛的残影已经出现在屏幕上了。对此苹果公司尚未回应，虽然烧屏这个问题不是经常发生，但目前来看似乎是iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max更加普遍些。

目前这位博主已经预约了售后，如果买了iPhone 14 Pro Max的Applecare+(1498元人民币)延保期内的话可以免费更换屏幕。不过iPhone会出现烧屏的几率很小，一般都是在极端情况下出现的，只有长时间在高亮度下显示同一个界面才有可能引起烧屏，大家一时间也不用太过担心。