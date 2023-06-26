构筑安全护城河 骁龙从底层为用户信息保驾护航

【天极网手机频道】现如今，智能手机已经不仅仅是传统意义上的通讯设备，它越来越成为广大用户随身携带的交互核心。上网、拍照、即时通讯、在线支付，甚至于门禁、车钥匙，都可以依靠手机实现。而与之相对应的，各类账户、密码，大量个人隐私信息也被存储或经由手机上传至云端。而近年来，由智能手机造成的用户隐私泄露案例屡见不鲜。事关消费者的隐私和财产安全，智能手机走到了便利与可靠的十字路口。

用户对隐私安全的需求已经成为选购设备时最看重的方面之一。为了实现更加健康安全的安卓生态，作为上游SoC供应与方案提供商，高通肩负完善安卓安全生态的重任，致力于从底层构筑安全护城河。从骁龙810到第二代骁龙8，从独立SPU到Snapdragon Secure，无论是在旗舰还是中端，骁龙安全特性都会给用户最为可靠的使用环境，让不同层级、不同使用需要的用户都能更安全地使用设备。

安全之重：硬件提升不止性能

以第二代骁龙8平台为例，在为广大用户带来更强大的CPU与GPU性能、更高的AI算力之外，这枚旗舰芯片进一步提升了安全领域的体验，实现了诸多底层安全特性。融合最新的国际安全认证、最先进的密钥管理以及加密与隔离技术，骁龙平台的安全性再攀高峰。

智能手机如同人们随身携带的保险柜，里面保存着用户最重要的数据，比如信用卡、车钥匙、私人信息以及指纹和人脸图像。第二代骁龙8带来了进一步升级的Snapdragon Secure。作为对数据进行隔离、加密、密钥管理、认证的技术套件，Snapdragon Secure旨在保证数据加密、隐私和安全，确保没有用户的许可这些信息可以安全地保存在终端设备。

人脸识别已经成为手机解锁、支付验证的重要方式，这也是不少厂商的共识、同时也已经被广泛应用。但是高质量的3D人脸复制早已易如反掌，这些3D模型会轻而易举地通过部分设备的验证关口，解锁成功之后全部数据都可以被随意访问，使用户的安全风险随之升高。而基于高通可信执行环境(TEE)的创迈思人脸解锁能够提升安全性，实现了区分真实人脸和伪造人脸的下一代活体检测技术。

第二代骁龙8移动平台凭借其Snapdragon Secure特性，可以确保摄像头数据得到保护，并且仅发送到高通可信执行环境中进行分析，使用户信息绝不会在开放的运行系统中被访问，隐私信息也始终不会离开终端，强化用户的隐私保护。

更值得一提的是，不只是骁龙8系旗舰平台，第二代骁龙7+移动平台同样也具备相应的安全属性。平台安全基础、信任管理引擎、高通可信执行环境以及高通Hypervisor执行环境一应俱全，用户在次旗舰平台上也能享受到旗舰级安全特性。

合作伙伴联手筑防线

有了第二代骁龙8平台以及Snapdragon Secure特性的加持，众多合作伙伴能够从底层优化安全架构，实现独有的安全防护体系。

荣耀双TEE安全系统及独立安全芯片组合的软硬件隐私保护方案已经应用于荣耀Magic V、Magic 5等多个系列的机型。该隐私保护方案不会向在线服务提供商提供任何用户生物特征信息，只在本地的双可信执行环境(TEE)中存储、计算并使用。该隐私保护系统将自研HTEE与高通QTEE结合，构建了高安业务隔离计算环境，支持金融支付业务和身份识别业务快速拓展，为消费者隐私数据开启双重保险。在骁龙安全特性的密切配合下，荣耀为消费者在指纹、人脸、支付便捷上均带来了极致的安全体验。

折叠屏手机vivo X Fold+更是搭载与高通合作联合研发的骁龙8+定制SPU安全芯片，其中内置了联合定制的SPU(Secure Processing Unit)安全处理单元，在平台内拥有独立硬件处理器及独立OS。不仅从硬件端采用全功能安全架构设计，在软件端对第一代骁龙8+的SPU进行了深度挖掘与适配，为隐私提供芯片级守护。

凭借骁龙8集成的高通安全处理单元的强大硬件基础，vivo在软件层面构建了千镜安全架构，实现了仅次于军工级别的安全能力。不仅可以在内核层和框架层保障系统正确运行，对应用行为进行管制和记录，还可以通过数据隔离沙盒保证用户信息不被泄漏。而在应用层面，vivo X Fold+构建了可信环境交互、隐私防跟踪、隐私防泄漏三大能力，包括原子隐私系统、模糊地理位置等等数十种隐私功能都集成在这三大能力当中，让用户在使用中可感、可知、可控。

在此后发布的vivo X Fold2更是通过了新版CC MDFPP国际权威安全认证，在第二代骁龙8的加持下，vivo家族系列产品始终走在业内安全领域的前列，出色的安全特性也收获了广大用户的好评。

写在最后

如今的智能手机在人们的生产生活中承担着越发重要的作用，越来越多的个人隐私信息、商业敏感信息与用户的移动设备相关联。移动设备中一旦出现隐私信息泄露，可能将造成难以负担的损失。在Snapdragon Secure特性的保驾护航下，搭载骁龙移动平台的终端支持隔离、加密、密钥管理和认证等安全功能，专为保护用户数据和隐私而精心打造，降低了终端上数据泄露和恶意使用的风险。

高通站在行业上游，从移动平台底层进行安全方面的积累与技术升级，在照顾到用户对性能日益增长的需求同时，守住用户安全的底线。高通每年都会带来新增的前沿安全特性，持续地优化高通深度防御策略。而在生态端，高通也在不断携手合作伙伴利用这些技术提升移动终端的安全性，加固用户信息安全护城河。未来骁龙也将延续安全DNA，为广大用户带来更加安全的使用体验。